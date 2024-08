El Barça se planta con Vitor Roque: su salida será con traspaso definitivo

Se acabó. Vitor Roque no seguirá en el Barça ni ahora, ni en el futuro. El área deportiva tiene claro que la salida del futbolista solo debe ser por la vía del traspaso y no va a jugársela por una cesión porque desean cortar de raíz una operación que no ha salido como estaba prevista. El entorno del futbolista ya sabe las condiciones impuestas por el Barça y se espera que en los próximos días se encuentre una solución definitiva. El Everton ya ha manifestado su interés y el Sporting de Lisboa ha preguntado y podría haber una cumbre próximamente.

Vitor Roque ha sido evaluado por Hansi Flick y el técnico alemán ha dejado claro que no utilizará al brasileño, por lo que debe salir. La situación ha sido realmente extraña porque el delantero era una puesta de club y en enero se cerró una operación por más de 30 millones de euros. Vino como una promesa estrella y no acabó de adaptarse y este verano se le dio otra oportunidad. Vitor Roque ha vivido la situación con extrañeza y estos últimos días podría haber bajado ya los brazos entendiendo que en el club blaugrana no tendría futuro. Es por ello que el Barça prefiere traspasar ya de forma definitiva al futbolista separando sus caminos.

El club blaugrana tiene numerosas ofertas de cesión del jugador pero no desea asumir riesgos. Varios clubs españoles, entre ellos el Betis, estaban dispuestos a darle acomodo aunque no se explotará esta vía y así se le ha comunicado a los agentes del jugador. Se están buscando ofertas y todo indica que el brasileño no irá a Arabia Saudí a pesar de que el interés del Al Hilal era oficial y resultaría una operación muy beneficiosa para todas las partes. Desea quedarse en Europa y en la Premier hay algunos equipos que han preguntado. El Everton es quien más empeño está poniendo pero no hay acuerdo en las cifras y también están el Nottingham Forest y el Bournemouth aunque todavía no han presentado oferta oficial.

El Sporting de Lisboa se ha puesto en contacto con Deco en las últimas horas para preguntar por Vitor Roque. El entorno del futbolista está desmintiendo este destino pero la realidad es que la vía está abierta y podría venir motivada por una posible salida multimillonaria de su delantero Gyokeres, uno de los goleadores de moda del fútbol europeo. Vitor Roque les interesa pero habrá que ver qué tipo de operación proponen los portugueses. La relación entre clubs es muy buena y el Sporting ya pagó un buen traspaso por Trincao al Barça hace un año.