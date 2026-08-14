El Barça pierde mucho más que tres delanteros: el agujero que dejan sus salidas

El Barça está protagonizando un verano mucho más movido de lo esperado. Hace apenas unos meses, todo parecía encaminado a la llegada de un delantero y un central, pero, en pleno mes de agosto, el Barça ya ha incorporado a tres extremos —Gordon, Adeyemi y Bisiwu—, está a punto de cerrar la llegada de un mediocentro —Rodri— y rastrea el mercado en busca de un '9' y un defensa zurdo. Pero más allà de las altas, llama la atención el capital goleador que ha perdido con la salida de tres delanteros muy importantes la temporada pasada: Lewandowski, Ferran y Rashford.

A la espera de ver si llega Julián Álvarez, o alguna alternativa que garantice gol, el Barça ya ha perdido a tres futbolistas que participaron directamente en 75 goles durante la temporada pasada: 54 tantos marcados por ellos y 21 asistencias. Es decir, el 72% de sus contribuciones fueron goles propios y el 28%, asistencias.

Ferran, el último en salir

Si analizamos de manera individual sus números, destacan los 21 goles de Ferran y sus tres asistencias, en la que fue su temporada más productiva con la camiseta del Barça. El de Foios terminó ganándole la partida a Lewandowski como primera opción para el '9' y aunque tuvo unos meses de crisis goleadora terminó siendo muy importante.

El polaco, por su parte, acabó con 19 goles y cuatro asistencias, unos números discretos para lo que ha sido su carrera pero una contribución determinante para el equipo. Finalmente Rashford, con 14 goles y 14 asistencias, se convirtió en unos de los suplentes dde Europa con mayor capacida de hacer números gracias a un golpeo que es élite.

FC Barcelona - Real Madrid I El gol de Ferran Torres / LALIGA

Rashford y Ferran comparten una característica con Gordon y Adeyemi, dos extremos que ha fichado el Barça este verano: pueden ocupar las tres posiciones de ataque. El alemán cerró su última temporada en el Borussia Dortmund con 10 goles y 5 asistencias en 40 partidos, mientras que Gordon firmó 17 goles y 5 asistencias en 46 encuentros con el Newcastle. Entre ambos sumaron 27 goles y 10 asistencias, 37 contribuciones directas de gol.

La diferencia es considerable: el Barça pierde 75 contribuciones de gol y añade 37, aunque la comparación debe hacerse con cautela. En primer lugar porque porque son tres futbolistas salientes frente a dos incorporaciones. Y en segundo, porque llegan a un contexto muy diferente: un Barça que es uno de los equipos que más generan en ataque de Europa, por lo que sus números de azulgrana pueden subir considerablemente.

Champions

La 'foto' con Julián

Álvarez cambiaría considerablemente el balance. El delantero argentino viene de firmar 20 goles y 9 asistencias en 49 partidos con el Atlético, es decir, 29 contribuciones directas de gol en todas las competiciones. A ello se suman los 10 goles y 5 asistencias de Adeyemi y los 17 goles y 5 asistencias de Gordon.

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En total, los tres jugadores que pueden llegar al Barça sumaron 66 contribuciones de gol la pasada temporada, frente a las 75 que dejaron Lewandowski, Ferran y Rashford. Así la fotografía final quedaría con 75 contribuciones de gol frente a las 66 que podrían entrar: una diferencia de solo 9 contribuciones directas.