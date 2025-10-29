El Barça pierde a Pedri

Malas noticias en el FC Barcelona. Pedri sufre una rotura en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda que le podría dejar en la enfermería blaugrana, aproximadamente, durante el próximo mes. Según informó 'Rac 1', este problema muscular viene del clásico en el que acabó físicamente muy al límite. Se trata, por lo tanto, de una de las bajas más sensibles que podría añadir el Barça a su larga lista de lesionados, entre los que se encuentran Ter Stegen, Christensen, Gavi y Raphinha; además de Joan Garcia, Dani Olmo y Lewandowski, que ya ultima su proceso de recuperación para recibir el alta médica.

El de Tegueste era uno de los cuatro futbolistas que había participado en todos los partidos de la temporada, junto a Koundé, Eric y Rashford. Sin embargo, ya estaba previsto que el '8' blaugrana no estuviese sobre el césped este domingo contra el Elche (18:30 horas) porque fue expulsado contra el Real Madrid con doble tarjeta amarilla y que le comportará un partido de sanción.

Por ello, Pedri tenía diez días de descanso hasta el siguiente partido en el que podría estar disponible para Hansi Flick, en territorio belga contra el Brujas el miércoles 5 de noviembre. Ahora, no obstante, con este imprevisto muscular, el regreso del futbolista a los terrenos de juego es toda una incógnita, aunque apunta a hacerlo tras el parón de selecciones del mes de noviembre. Evidentemente, desde el club no se correrá ningún riesgo y, a pesar de la vital importancia de Pedri en el equipo, no se anticipará su regreso a los terrenos de juego.

Nueve meses sin descanso

La larga lista de lesionados en el Barça han impedido que nuestro protagonista pudiese haber tenido más descanso del que le habría gustado a Flick. Gavi, Fermín, Dani Olmo, De Jong y Marc Bernal han pasado por la enfermería este curso dejando la sala de máquinas tocada, pero no hundida porque ahí estaba Pedri.

Pedri, durante el clásico en el Bernabéu / Valentí Enrich

Las cifras de Pedri nos demuestran que el descanso no ha existido cuando la temporada ha estado en juego. El canario ha encadenado 49 partidos consecutivos, incluyendo Barça y selección española, en los que ha participado. La última vez que se perdió un duelo fue el 26 de enero de 2025 y no fue ni por lesión: causó baja por una gastroenteritis y no fue convocado contra el Valencia, en la 21ª jornada de la temporada pasada.

De estos 48 partidos, 32 han sido vistiendo la camiseta blaugrana y los otros 16, con la 'roja'. De ellos, en 15 ha completado los 90 minutos con su club y en otros ocho, con su país. Unas cifras desorbitadas que demuestran la vital importancia de Pedri sobre el terreno de juego, pero que debe, a su vez, alerta de los correspondientes riesgos. Pero el cuerpo humano no es una máquina y la musculatura de Pedri ha llegado a su tope.

Su última lesión

¿Y si seguimos tirando del hilo? Los registros son, aún, más escalofriantes. Para encontrar la última lesión de Pedri nos tenemos que remontar al 5 de julio de 2024 en los cuartos de final de la Eurocopa frente a Alemania. Un esguince lateral interno de grado 2 en su rodilla izquierda le obligó a parar durante un mes y perderse la semifinal y la final del campeonato europeo de selecciones. Sin embargo, llegó a punto y en perfectas condiciones para el inicio de curso con el Barça.

Así pues, desde aquella lesión, Pedri ha participado en 86 de los últimos 87 partidos que podría haber jugado: tan solo se ha perdido uno por gastroenteritis. 70 de los cuales como blaugrana (27 estando los 90 minutos sobre el verde) y 16 más con la selección (la mitad participando en la totalidad de los minutos).