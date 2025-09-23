El Barça pierde varios meses a Iker Rodríguez, portero de futuro de La Masia

Muchos de los técnicos y formadores de La Masia coinciden en destacar la figura de Iker Rodríguerz como un portero con mimbres y cualidades para llegar a lo más alto en el FC Barcelona. El guardameta sabadellense, con envergadura, sangre fría, un gran manejo de pies y un felino bajo palos, es juvenil de segundo año esta temporada y ha sido internacional español en varias categorías.

De la generación del 2008, la misma que Toni, Guille o Dro, Iker ha ido quemando etapas en el Barça desde que aterrizara procedente del Can Rull en categoría prebenjamín. Ya lo hemos visto un par de veces entrenando con la primera plantilla a las órdenes de Flick (la primera, con apenas 16 años en 2024).

MOLESTIAS EN EL HOMBRO

Ahora, a los 17, ha sufrido un revés importante que, seguro, le ayudará a crecer también en el terreno emocional. Hace unas semanas, Iker tuvo que someterse a una intervención quirúrjica en su hombro izquierdo. Arrastraba molestias de la pasada campaña y se decidió que pasara por el quirófano para hacer ‘reset’ y olvidar de una vez por todas el dolor.

Iker Rodríguez es un proyecto de portero para la élite / FCB

Iker era el guardameta titular del Juvenil A de Pol Planas para este curso y no se descartaba que fuera haciendo incursiones con el Barça Atlètic para competir con Eder Aller. Tras este contratiempo, Iker, según ha podido saber SPORT, estará fuera de los terrenos de juego alrededor de seis meses. El arquero vallesano ha empezado ya con esa costosa recuperación.

RECUPERACIÓN PARA VOLVER A LO MÁS ALTO

Cabestrillo primero un par de semanas y luego poco a poco ir restableciendo la movilidad y fortaleciendo el hombro. Lo importante ahora es cumplir bien todos los pasos y el proceso y que el chico vuelva al 100% y olvide de una vez por todas las molestias. En el club hay muchas esperanzas depositadas en él y se le monitorizará y cuidará al máximo. Aún podrá regresar para afrontar el tramo final de temporada y, con fortuna (si el equipo cumple), también las eliminatorias de Youth League.

El FC Barcelona cuenta con mucho talento bajo palos en La Masia, puesto que no hay que olvidar que Aron Yaakobishvili está cedido en el Andorra, donde se ha asentado bajo palos en Segunda A a sus apenas 19 años.