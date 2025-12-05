Todo lo que el Barça se pierde sin Dani Olmo

Dani Olmo no volverá a jugar en este 2026. Una luxación en el hombro izquierdo se lo impedirá. Será una baja muy notable ya que desde su consolidación en el equipo titular, el Barça había levantado el vuelo en la Liga con la remontada sobre el Real Madrid.

Olmo ha sido titular en los cuatro últimos partidos de Liga, que han hecho que el Barça remonte 6 puntos al Real Madrid. El egarense ha disputado 323 minutos de 360 posibles en esos cuatro encuentros

El delantero del FC Barcelona logró el gol de la victoria y el doblete frente al Alavés en la jornada 14. También fue el autor del gol de la victoria frente al Atlético de Madrid en la adelantada jornada 19, redondeada con el tanto de Ferran Torrres.

Ha sido el MVP para Sofascore en los dos partidos: 9.5 vs Alavés y 8.5 vs Atlético. Desde su llegada al Barça, ha dado 12 puntos al equipo en Liga con sus goles: 8 la temporada pasada y 4 en esta. Dani ha marcado 3 goles en 3 partidos en el Camp Nou.

El media punta ha marcado en Montjuïc, en el Johan Cruyff (en solo dos partidos) y va a gol por partido en el Camp Nou. Es clave cuando el Barça juega como local: 1.396 minutos como local con 11 goles y 6 asistencias, es decir, un gol generado cada 82 minutos.

Es el futbolista con más pases clave (11) y ocasiones de gol (12) generó en los últimos cuatro partidos de Liga que provocaron el liderato del Barça. También es el jugador con más asistencias esperadas del Barça en la presente Liga con 3.2.

Del mismo modo, lleva 14 recuperaciones en los últimos cuatro partidos, algo que evidencia su trabajo en la presión y como doble pivote cuando Flick lo ha alineado ahí. Ha atinado en el 82% por ciento de éxito en entradas en los últimos partidos en este trabajo más defensivo.