El Barça pierde a Asllani: el delantero se quedaría en la Bundesliga

El Barça sigue con la incógnita del delantero, pero poco a poco se van disipando dudas ya que hay varios candidatos que van cayendo por el camino. Uno de ellos es el prometedor Fisnik Asllani, que estaría ya muy cerca de fichar por el Leipzig tras esperar unas semanas por si el Barça realizaba un movimiento. Según 'Sky Alemania', el goleador kosovar ha llegado a un acuerdo total con el club alemán para seguir en la Bundesliga y ahora se espera que haya un entente final por el traspaso. Asllani tiene una cláusula de salida de 29 millones de euros y el Barça se interesó por él durante la temporada, aunque parece que finalmente no han ido a por él.

En las últimas semanas, Asllani había congelado las negociaciones con clubs de la Bundelsiga con la esperanza de poder recalar en el Camp Nou. De hecho, el delantero rompió las conversaciones con el Borussia Dortmund y decidió esperar. Asllani nunca ha escondido su predilección por el Barça y ha lanzado varios mensajes en las redes sociales demostrando su sentimiento culé y su deseo de vestir la camiseta blaugrana en el futuro.

El Leipzig se ha movido rápido. Es un club que apuesta por jugadores con proyección y Asllani ha sido una de las revelaciones de la Bundesliga. Tiene muchísimo potencial por delante y su precio le hacía ser uno de los futbolistas buscados en el mercado. El entorno del jugador también rechazó ofertas de la Premier porque su objetivo era ir a la Liga española o bien quedarse en la Bundesliga para seguir con su progresión.

De hecho, Asllani podría haber incluido una cláusula de salida atractiva en su contrato tal y como hizo en el Hoffenheim, algo que le permitirá salir con cierta facilidad hacia su nuevo club. Los ojeadores del Barça le han seguido con detenimiento, pero por ahora en el club están solamente centrados en el fichaje de un delantero centro titular con el claro objetivo de concretar la llegada de Julián Álvarez.

Otro de los delanteros que se habían ofrecido, el serbio Duasn Vlahovic, que está libre, también podría dejar de estar en el mercado en los próximos días. Vlahovic tampoco va a esperar más y ha iniciado negociaciones finales con el Besiktas tras comprobar que no le estaban llegando oportunidades en clubs importantes de la elite europea.