El Barça pierde a Adam Qaroual, una de las grandes perlas de la cantera

Movimiento importante este verano en el fútbol base del Barça. Tanto de entrada como de salida. Estas últimas semanas se han ido anunciando algunas llegadas (el club no hace oficial en sus canales los fichajes de Barça Atlètic para abajo, pero sí han salido varios nombres a la luz).

El club ha anunciado, además, cómo queda el roster de entrenadores tanto de los equipos de fútbol 11 como de fútbol siete. Hay algunos cambios, técnicos que entran nuevos, alguno que sale, pero, en general, se mantiene el grueso de la estructura del fútbol formativo azulgrana. Empezando por un Juliano Haus Belletti que ha renovado por un año más y que continuará al frente del filial.

Un sub'15 con grandes nombres

Uno de los equipos que más interés despierta es el nuevo sub’15. Esta pasada temporada, esta hornada, dirigida por Adrià Monràs, contaba con algunos nombres destacados. Por ejemplo, David Moreno, uno de esos nombres de los que más se habla en la estructura de la base barcelonista. También militaba en este equipo Adam Qaroual, un extremo especial y diferente, un malabarista con un juego de pies único. Un regateador nato, que, además, tiene un impacto mediático muy alto desde hace tiempo porque suele copar un sinfín de ‘highlights’.

Adam Qaroual, Pol Jou y David Moreno celebran un gol / Valentí Enrich

Pues bien, según ha podido saber SPORT, Qaroual no continuará en el Barça. El jugador y su familia han decidido abandonar la entidad barcelonista y emprender otro camino. Adam lleva algunos años complicados en la base. No se ha sentido arropado por el club.

Una decisión meditada

Tras meditar la decisión, la familia Qaroual ha optado por salir del Barça. Tiene varias ofertas importantes, tanto para seguir en el fútbol español como para marchar al extranjero. Todavía no hay una decisión tomada, pero sí que está decidido 100% que no seguirá defendiendo los colores azulgranas.

La promesa: Adam Qaroual, el malabarista que impresiona en la cantera del Barça / SPORT.ES

Es un extremo con mucha proyección y al que habrá que seguir con lupa para ver hasta dónde puede llegar. No siempre puede haber finales felices y en este caso no lo habrá para Qaroual en el Barça. Adam nació en Mönchengladbach y en Alemania jugó en el Lürrip y el Borussia, pero entre el 2019 y 2021 se enroló en el PSV Eindhoven pese a que su residencia se mantuvo en tierras alemanas. Los 88 km de distancia entre Mönchengladbach y Eindhoven le permitían etrenar y jugar en los Países Bajos pese a vivir en Alemania.

Adam Qaroual es un portento técnico / Dani Barbeito

En 2023 su familia, de origen marroquí, se trasladó a Barcelona por razones familiares y el Barça recibió imágenes de su juego que llamaron la atención de los técnicos. Se le invitó a entrenar en la Ciudad Deportiva y su nivel técnico extraordinario convenció y se decidió ficharlo. Tres años después, se acaba su periplo en el Barça.