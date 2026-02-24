El Barça piensa en Marmoush para reforzar la delantera

La planificación en el Barça no para a pesar de las elecciones a la presidencia. Tanto la dirección deportiva liderada por Deco como el técnico, Hansi Flick, han consensuado ya las posiciones a reforzar de cara a la próxima temporada y uno de los fichajes estratégicos, tal vez el más importante, es el del delantero centro.

En el club blaugrana tienen claro que el mercado de 'nueves' va a estar muy complicado el próximo verano porque hay pocos futbolistas de nivel y sus precios, hoy por hoy, están desorbitados. Julián Álvarez (Atlético) es el candidato soñado, pero en el Barça saben que la operación va a ser complicadísima, por lo que en la lista existen alternativas. Y una de ellas, que gusta mucho, es el delantero del Manchester City, Omar Marmoush, de quien piensan que encajaría perfectamente en el sistema de Hansi Flick.

En el Barça creen que van a estar capacitados para afrontar una operación económica de nivel, pero no están dispuestos a pagar sobreprecios, algo que podría suceder en el caso de Julián Álvarez. El Atlético de Madrid ha afirmado por activa y por pasiva que no le venden, pero entre bastidores deslizan que si llega una oferta multimillonaria podrían escucharla. Y el precio podría llegar a los 150 millones de euros, una cifra que el Barça no se va a acercar ni por asomo. Solo la implicación del argentino pidiendo una salida hacia el equipo blaugrana podría allanar el camino, pero por ahora esto no se ha dado y es un escenario incierto en estos momentos.

El club quiere estar preparado y uno de los futbolistas que encaja deportivamente es Marmoush. El Barça ya le siguió con muchísima atención en su etapa en el Eintracht, dónde se convirtió en uno de los máximos realizadores de la Bundesliga.

Marmoush celebra su primer gol contra el Newcastle en la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup / AP

Era una de las opciones por si Lewandowski salía tras su tercer año de contrato, pero el egipcio acabó fichando en enero del 2025 por el City de Guardiola a cambio de 75 millones de euros. Fue una apuesta clara de Pep, que vio lo mismo que Deco en el delantero: es un futbolista que puede adaptarse a un equipo de claro juego ofensivo y que se mueve bien con y sin espacios.

Puede ser el nuevo Julián Álvarez

Pero hay más. Marmoush puede convertirse en un nuevo caso Julián Álvarez en el City. El egipcio llegó con la vitola de crack, pero se ha encontrado que es imposible acceder a la titularidad, ya que Haaland es intocable. El egipcio ha rendido siempre que ha salido desde el banquillo, pero ha empezado a inquietarse con su situación y ya en enero se especuló con una posible salida del City ya que tenía ofertas y priorizaba fichar por un proyecto que le diera más visiblidad. Este curso esta jugando poco y nadie duda ya que en verano estará en el mercado y puede ser una de las gangas, ya que el City podría venderle por menos de los 75 'Kilos' que le costó hace ahora un año.

Marmoush gusta en el Barça y también a Flick, quien tiene muy buenos informes deportivos y profesionales del egipcio tras su paso por la Bundesliga. Creen que encaja en el perfil de delantero con movilidad, técnica, fútbol asociativo y gol que se está buscando. No es un '9' estático y puede jugar, si fuera necesario, en todas las posiciones de ataque.

¿Quién es Omar Marmoush? / Perform

Es un delantero que se acoplaría al estilo Barça sin problema alguno y una operación totalmente asumible para el club en el caso de que salga Lewandowski.

Por ahora, el Barça está absolutamente informado de la situación de Marmoush y posicionado en el caso de que pida salir del City a partir de verano. No es la prioridad, pero podría llegar a serlo si, finalmente, decae la opción Julián Álvarez y se necesita un goleador de garantías. Es cierto que sus números este curso no son buenos, pero es que prácticamente no ha tenido oportunidades y se pasó un mes en la Copa de África. La referencia es lo que hizo en la Bundesliga y de esa época no hay dudas. Están muy atentos a este nombre.