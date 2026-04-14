El Barça pidió penalti de Marcos Llorente sobre Dani Olmo

Primera parte intensa en el Riyadh Air Metropolitano con goles, ocasiones para ambos equipos pero, sobre todo, y como ya viene siendo habitual, polémica. El Barça reclamó penalti sobre Dani Olmo en una de las jugadas más polémicas del partido. En el minuto 35, el centrocampista de Terrassa intentó armar el disparo dentro del área de Musso, pero acabó en el suelo tras un forcejeo con Koke y Marcos Llorente. Aunque ambos pusieron dificultades para que el centrocampista azulgrana golpeara, todos los jugadores azulgranas protestaron un empujón de Llorente. Desde el primer momento, los jugadores azulgranas lo tuvieron claro y rodearon al colegiado, Clément Turpin, pidiendo la pena máxima.

Cabe destacar que protesta fue generalizada, dado que incluso Hansi Flick, siempre comedido en la banda y sin protestar en exceso, se mostró muy activo reclamando la acción, visiblemente molesto con la decisión del árbitro de dejar seguir el juego. Olmo fue uno de los que más activamente protestó en frente del árbitro para recriminarle que fue duramente sujetado en el momento justo de disparar, lo que le impidió finalizar la jugada con normalidad.

Jugada muy protestada

La sensación en el campo fue tan clara que varios futbolistas del Barça llegaron a detenerse, convencidos de que el penalti iba a ser señalado. Sin embargo, Turpin se mantuvo firme en su decisión, lo que provocó aún más enfado entre los azulgranas, que se le echaron encima al ver que no iba a pitar nada.

La realización ofreció un par de repeticiones de la jugada, pero el criterio arbitral no cambió. Desde el VAR tampoco consideraron necesario intervenir y comunicaron al colegiado que no había nada revisable. Una decisión que dejó mucha polémica y que encendió al Barça en un momento clave del encuentro.

La imagen ya está siendo muy comentada en redes sociales, con opiniones muy divididas. Hay quienes ven claro el empujón sobre Olmo y otros consideran que se trata de un contacto leve sin suficiente entidad dentro del área. Más allá del debate, el colegiado no mostró dudas en ningún momento y tampoco llegó a consultar la acción con la sala VAR.