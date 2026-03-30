El Barça ya pide precio por Asllani

Fisnik Asllani se ha convertido por derecho propio en uno de esos nombres ilustres que acompañan el mercado desde el inicio de la temporada. Su olfato goleador en el modesto Hoffenheim de la Bundesliga le ha permitido asociar su persona a todo tipo de posibles transacciones. Estamos a finales de marzo y Fisnik se supone que ya ha negociado con la mayoría de clubes de la Premier, los grandes de la Bundesliga, algunos del Calcio y, sobre todo, el Barça.

Asllani y su entorno, hasta la fecha, se han mostrado muy cautos en todas sus intervenciones públicas. Cada vez que se ha cuestionado al Hoffenheim sobre una hipotética salida de su gran estrella, el club se ha limitado a recordar que tiene contrato en vigor y que nadie hasta el momento ha presentado una oferta en firme por su estrella kosovar. Fisnik y su agente, Ayman Dahmani, más o menos han repetido semejante patrón. Nada concreto respecto a la próxima temporada.

Cambio de escenario

Estos últimos días, el escenario de Fisnik Asllani ha sufrido un vuelco radical. En primer lugar, su brillante actuación con Kosovo en su pelea por alcanzar una de las plazas de la repesca para el Mundial le ha vuelto a situar en primera línea mediática. Y esta vez sí, su entorno se ha movido y ha roto el silencio.

El representante del goleador, Ayman Dahmani, aprovechó el espectacular triunfo de Kosovo frente a Eslovaquia para mostrar su total convicción que Asllani tiene todos los números para protagonizar uno de los grandes movimientos de mercado. Tal y como recogió Kicker, el agente fue contundente al admitir que "el Barça ha requerido información de forma oficial sobre la situación de Asllani".

Nada más y nada menos. Según estas informaciones, ahora sí que Deco y la dirección deportiva del Barça estarían sondeando el perfil de ese delantero joven, con capacidad goleadora contrastada en una liga competitiva y que no suponga inversión multimillonaria. Se trataría de una operación asequible, realista para la actual tesorería del Barça y que vendría a cubrir el posible hueco dejado por la marcha de Robert Lewandowski.

El sueño de Fisnik tiene precio razonable

De confirmarse los primeros sondeos del Barça por el delantero kosovar, el club azulgrana debería ratificar, en primera instancia, que Fisnik se mantiene firme en lo declarado hace solo unas semanas a Bild. En esas manifestaciones el futbolista aseguraba que su sueño, en caso de abandonar la Bundesliga, pasaría por jugar en la liga española y, además, en un club como el Barça.

La otra gran duda que queda por resolver es la confirmación de la supuesta cláusula de salida del futbolista que no debería sobrepasar los 30 millones de euros. Sin duda, una cantidad más que respetable pero que está lejos de las cifras estratosféricas que se manejan alrededor de otros presuntos cracks.

Números de delantero contrastado

Fisnik Asllani no es un killer a la vieja usanza. Se trata de un delantero goleador pero con muchos más recursos que el simple olfato alrededor del punto de penalti. Basta con mirar sus estadísticas y ver su repertorio anotador para darse cuenta que se trata de un delantero completo capaz de moverse con soltura dentro y fuera del área y con capacidad para caer a banda de forma ocasional.

En lo que va de Bundesliga, ha anotado un total de 9 goles con el Hoffenheim, un conjunto de potencial discreto en la competición germana. Pero también destacan sus 8 asistencias como aportación adicional.

En cuanto a la selección, otro de sus grandes escaparates internacionales, Asllani ha sido clave para que el sueño de Kosovo siga vivo de cara al Mundial. En los 6 encuentros de la fase clasificatoria ha aportado 3 goles. Toda una figura en su país.

Ahora falta por ver si el sondeo del Barça irá más allá y Deco optará por un perfil más discreto de delantero, pero asumible y realista, de cara al mercado de verano.