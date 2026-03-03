Las acciones polémicas del Barça - Atlético de Madrid

El Barça ha encendido el partido en el Camp Nou no solo con los goles de Bernal y Raphinha, sino también con la polémica. Antes del 1-0, los azulgrana reclamaron penalti sobre Ferran Torres por una acción de Pubill dentro del área. El contacto generó protestas inmediatas desde el césped y el banquillo, pero De Burgos Bengoetxea dejó seguir y el juego continuó hasta desembocar en el tanto que, por ahora, mantiene viva la esperanza de la remontada.

La tensión fue en aumento. En una contra clarísima liderada por Raphinha, el brasileño arrancó con metros por delante, pero Koke lo frenó con una falta táctica que tampoco señaló el colegiado. La decisión encendió a Hansi Flick, que no pudo contener su enfado: se quitó la chaqueta y la lanzó al suelo en un gesto de frustración. Y en el 39’, nueva acción discutida: manotazo de Cardoso sobre Ferran dentro del área que el árbitro volvió a dejar sin castigo, aumentando la sensación de agravio en el estadio.

Al filo del descanso, en el añadido del primer tiempo, sí señaló penalti por una acción de Pubill sobre Pedri. Y así llegó el segundo gol, de Raphinha.

Sobre el césped, el guion es claro. El Atlético está partido, superado por tramos, mientras el Barça, sin Koundé por lesión, monopoliza la posesión y acelera cada ataque consciente de que necesita más de cuatro goles para darle la vuelta al 4-0 del Metropolitano. Domina, aprieta y busca el segundo con urgencia, sabiendo que cada minuto cuenta en una noche que exige épica.