El Barça pide jugar la primera vuelta de la temporada 2027/28 en Montjuïc

El FC Barcelona ha solicitado a LaLiga jugar la primera vuelta de la próxima temporada, la 2027/28, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, mientras se lleva a cabo en el Spotify Camp Nou la colocación de la cubierta, obras que deben iniciarse en junio de 2027. A pesar de que está previsto que las obras solo duren cuatro meses y medio, hasta mediados del mes de octubre, el Barça ha optado por un plan conservador.

El organismo presidido por Javier Tebas aún no ha dado respuesta a la solicitud del FC Barcelona, que ha preferido prevenir posibles contratiempos que hagan que las obras se alarguen más allá de lo previsto. Por eso, en el Barça han decidido jugar todos los partidos de la primera vuelta como local, incluidos los de la fase liga de la Champions, en Montjuïc. Además de la colocación de la cubierta, se realizarán, nuevamente, obras de acondicionamiento. Uno de los motivos de esta decisión es que según la normativa de la UEFA, un equipo debe jugar toda la primera fase de la competición en un mismo recinto.

Las obras en el Camp Nou no paran en verano / @Marouanemero1

El Barça tiene previsto regresar a la 'montaña mágica', en la que compitieron dos temporadas consecutivas, en la 2023/24 y en la 2024/25. Asimismo, el equipo de Hansi Flick disputó cinco encuentros en el Estadi Olímpic Lluís Companys en el inicio de la pasada campaña y otros dos en el Estadio Johan Cruyff, antes de regresar al Spotify Camp Nou.

Para este curso, que ha arrancado este lunes 13 de julio con las correspondientes pruebas médicas, el FC Barcelona jugará todos sus partidos en su estadio. El 19 de agosto, el templo azulgrana acogerá el Trofeu Joan Gamper entre los catalanes y un rival todavía por determinar. Por otro lado, el primer partido oficial del Barça en el Spotify Camp Nou será el 29 o 30 de agosto ante el Rayo Vallecano, después de que se aplazara el duelo inaugural contra el Athletic Club por la presencia de jugadores de ambos clubes en las semifinales del Mundial.

A pesar del parón veraniego, la empresa Limak continúa con las obras en el estadio con la intención de abrir una parte de la tercera gradería en el mes de octubre, previo permiso del Ayuntamiento de Barcelona. La tercera gradería se abrirá por fases y debe estar al cien por cien de su ocupación durante el transcurso de la temporada.Con ello, se podrá trasladar a la afición rival a esa zona y acabar con las incomodidades que algunos seguidores rivales han causado a socios del Barça en algunos partidos, especialmente en la Champions.