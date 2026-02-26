El Barça pide a Hamza que vuelva: luz verde inminente

Apuntaba a quedarse en el dique seco hasta finales de marzo, pero el estreno de Hamza Abdelkarim con el FC Barcelona puede estar más próximo que nunca. El egipcio, uno de los fichajes más ilusionantes de este pasado invierno para la cantera azulgrana, se encuentra en su país desde hace ya más de una semana acelerando los trámites para recibir el permiso de trabajo.

Como ya hicieran en su momento Ibrahim Diarra, David Oduro y Aziz Issah, el atacante, tras entrenarse unos días en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, tuvo que volver a Egipto para resolver la burocracia. No solo eso, sino que Hamza se ha ejercitado estos días con la selección juvenil de Egipto en las instalaciones de la Federación Egipcia de Fútbol. Con un plan físico de los preparadores azulgranas, el delantero ha estado poniéndose a tono a la espera de la luz verde para volver a Barcelona.

Comunicado de la EFA

Y esta habría llegado ya. El portal oficial de la federación del país africano emitía este miércoles un comunicado: “El Barcelona ha informado a la EFA que el jugador deberá regresar en las próximas horas ya que los trámites de su estancia y permiso de trabajo están prácticamente finalizados, y eso requiere su comparecencia para finalizar él mismo los papeles y acudir a los entrenamientos”.

Hamza Abdelkarim presentado como nuevo jugador del Barça Atlètic / VICTOR SALGADO/FC Barcelona

El Barça se puso en contacto con el órgano oficial del fútbol egipcio para reclamar el regreso de Hamza. Pese a que se estimaban inicialmente 2-3 meses, Hamza podría tener listo el permiso de trabajo los próximos días y debutar con la casaca barcelonista en breve. La idea es que empiece fogueándose a las órdenes de Pol Planas en el Juvenil A, como Ajay Tavares, Onstein (actualmente con molestias musculares pero que ya se estrenó ante el Sant Cugat) o Àlex González, el extremo de la Damm que aún no ha sido oficializado, pero también fichará por el Barça.

Opción de compra

Hamza llegó en calidad de cedido con una opción de compra. El Barça debería abonar 1,5 millones de euros al Al Ahly en concepto de traspaso, más otros tres en variables en el caso de que el delantero fuera consiguiendo los objetivos en el futuro.

En Egipto hay muchas esperanzas depositadas en el chico, que llegó a jugar nueve partidos oficiales con el primer equipo del Al Ahly e incluso debutó en la Champions africana. En el Barça, por ahora, se va con más cautela y se quiere ir monitorizándolo. La idea es que acabe jugando en el filial este curso, más aún tras las bajas de Gistau y Víctor Barberá (solo está sano como '9' Joaquín Delgado, también aterrizado en enero). Veremos cómo evoluciona una vez vaya acumulando partidos.