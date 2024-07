El Barça puede perder a Joao Félix: El Benfica paga 20 millones por él

La continuidad de Joao Félix en el Barça empieza a peligrar de una forma muy seria. El Benfica va muy en serio en su objetivo de repatriar al delantero portugués y ya ha lanzado su oferta definitiva para ficharle en las próximas semanas: 20 millones de euros por el cincuenta por ciento de los derechos del jugador, según confirma el diario 'Record'. El Atlético pasa ya del Barça y prioriza absolutamente cerrar la desvinculación absoluta del futbolista siempre que Joao dé el OK a una operación que comienza a estar avanzada.

La irrupción del Benfica por Joao Félix era algo inesperado pero el conjunto portugués tiene claro que se trata de una operación estratégica. La inversión no es demasiado alta y se asegura repescar a un futbolista que brilló de forma descomunal en sus inicios de jugador profesional. Joao Félix es uno de los mitos del equipo portugués y su incorporación ha creado máxima expectación entre los aficionados del equipo.

La operación interesa al Atlético de Madrid a pesar de que no llega al dinero que deseaba percibir por el jugador. Joao Félix fichó por el Atlético por algo más de 120 millones de euros y queda mucho dinero por amortizar. La tasación del jugador que pone encima de la mesa el Benfica es de 40 millones de euros y no están dispuestos a pagar más ya que la situación del futbolista es límite. No puede seguir en el club colchonero ya que su relación con Diego Simeone está rota y el Barça ya ha dejado claro que solo pujará por una cesión con un coste de ficha reducido. El Atlético se asegura recuperar 20 millones a la espera de que el futbolista vuelva a brillar en el Benfica y pueda haber una nueva venta.

En estas últimas horas también surgió el rumor sobre el interés del Fenerbahce de Mourinho en hacerse con los servicios del futbolista, pero hoy por hoy no hay ninguna opción y la única negociación abierta es la del Benfica con el Atlético de Madrid. El Barça está informado de todos los movimientos a través del agente del jugador, Jorge Mendes, y todo está pendiente a que el futbolista tome una decisión. Y no es tan sencillo.

El principal problema es el salario de Joao Félix, demasiado elevado para el Benfica. Y, además, el futbolista ve como un paso atrás volver a jugar en el club portugués tras su salida hace unos años. La clave de todo es si Joao Félix se va a plantar para seguir en el Barça o, finalmente, optará por regresar al club en el que se formó.

Pase lo que pase, lo que queda claro es que el escenario se le ha complicado al Barça ya que el Atlético tiene ya otras propuestas encima de la mesa y no está por la labor de regalar al jugador. La idea del club blaugrana era quedarse a Joao siempre que las condiciones económicas fueran muy favorables, con una cesión a coste cero y una reducción de su ficha, pero todo está en el aire. El Barça no va a entrar en puja alguna y así se lo ha advertido a Mendes y ahora todo pasa porque el jugador dé un paso al frente y apuesta claramente por el proyecto blaugrana.