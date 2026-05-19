El Barça, pendiente del posible descenso del Mallorca

Se ha complicado la vida sobremanera el Mallorca. El cuadro bermellón, que parecía que reflotaba con la llegada de Martín Demichelis, se encuentra a tres puntos de la permanencia cuando queda una sola jornada para que termine el campeonato liguero.

Martín Demichelis durante el partido contra el Levante. / Ana Escobar | EFE

Necesita una carambola para poder salvarse: ganar al Oviedo en casa y que caiga el Elche en Girona y el Osasuna en Getafe. Las dos últimas derrotas han dejado a los isleños en la UCI. Demasiada irregularidad y un fondo de armario muy muy justo que han condenado casi a un milagro a los mallorquines en esa última fecha agónica del próximo sábado.

Activos del Barça

El FC Barcelona tendrá también un ojo pendiente de lo que suceda con el desenlace del descenso. No en vano, la entidad bermellona cuenta en sus filas con dos futbolistas que pertenecían el pasado verano al Barça.

Jan Virgili pone un centro en el partido ante el Levante. / Ana Escobar

Tanto Pablo Torre como Jan Virgili salieron traspasados y el club azulgrana se guardó sendos porcentajes de futuras ventas. Por el cántabro, concretamente un 50%; por el de Vilassar de Mar alrededor de un 40%.

Virgili, una gran irrupción

Mientras la irrupción de Virgili en la élite ha sido una de las pocas notas positivas en el Mallorca, Torre ha tenido más problemas para tener continuidad. Sobre todo con Jagoba Arrasate. Desde la llegada de Demichelis sí que ha ganado protagonismo.

Jan Virgili, en una imagen de archivo con el Mallorca / EFE

De esta forma, en las oficinas del Barça, lógicamente, tienen en cuenta estos dos grandes activos económicos. En el caso de Virgili, además, ha estado encima de la mesa como una de las opciones para reforzar el extremo una vez la permanencia de Rashford en la plantilla está completamente en el aire. Es una alternativa en la recámara, si bien no la prioritaria.

Recientemente, ha salido a la palestra el interés del Betis, un club que garantizará a Jan jugar la Champions. Su valor en ‘Transfermarkt’ es de 15 millones y su cláusula ronda los 30. Torre salió por cinco millones y el Barça se guardó ese 50%.

Pablo Torre maneja la pelota durante el encuentro ante el Villarreal, en Son Moix. / GUILLEM BOSCH

En su caso se espera que el precio de salida sea bastante menor. En cualquier caso, un descenso del Mallorca implicaría que en las oficinas bermellonas se viviera una auténtica revolución y, quizás, vender a futbolistas por debajo del precio esperado o que tendrían si sigue el equipo en Primera.

Eso implicaría menos ingresos para el Barça. De momento, todo a expensas de lo que ocurra el sábado.