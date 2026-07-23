El Barça, pendiente de la luz verde por Josué Caicedo

Dentro de la estrategia para potenciar la captación de talento joven extranjero, el Barça se movió con celeridad y precisión para firmar a una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano. Josué Caicedo aterriza a préstamo por la LDU Quito para pelear por su puesto en el carril zurdo de la defensa barcelonista.

Es una operación muy parecida a la de Patricio Pacífico el curso pasado. El charrúa llego de Defensor Sporting cedido y con una opción de compra si alcanzaba 10 encuentros. Rindió bien desde un primer momento y solo una grave lesión de rodilla en el tramo final truncó la adquisición definitiva del defensa. Eso sí, el club ha renovado el préstamos y si se recupera bien y todo marcha sí efectuará la transferencia en 2027.

Caso parecido a Pacífico

En el caso de Caicedo los condicionantes son parecidos. Llega cedido, es muy joven (18 años) y es una apuesta sin riesgo. Si no sale bien, vuelve a su club de origen. Si, en cambio, convence con sus actuaciones se le fichará mediante esta fórmula de una cantidad fija y otra de bonus según rendimiento y logros.

Joao Amaral Pereira / Instagram

Es la estrategia puesta en marcha por Joao Amaral y Deco de un tiempo a esta parte y que empieza a dar sus frutos. Onstein, Ajay Tavares, ahora Jesse Bisiwu.

Belletti le espera

Volviendo a Caicedo, una vez hecha la oficialidad hace unos días (préstamo y opción de compra cercana a los 2,5 millones), la idea era que arrancara ya este lunes 20 a las órdenes de Belletti. Pero unas cuestiones burocráticas han impedido, hasta ahora, que pueda viajar desde Ecuador y ejercitarse con sus nuevos compañeros.

Josué Caicedo es un niño prodigio / LDU

En el Barça confían en solventarlas cuanto antes para iniciar la aclimatación de este jugador que acabó su etapa juvenil esta temporada pasada y que ya ha debutado en la Copa Libertadores (la Champions de Sudamérica) con LDU de Quito. Pese a su juventud, acumula también siete partidos en la máxima categoría ecuatoriana.

Grandes cualidades

Las cualidades de Josué Caicedo entusiasman en el Barça. Se entiende que es un jugador con un potencial físico y técnico de primer nivel pero a su vez son conscientes de que es un jugador que necesitará adaptación y tiempo. Si fuera un fichaje para el primer equipo el factor tiempo jugaría en su contra pero el hecho de que su destino sea el Barça Atlètic tiene que ayudarle a crecer sin agobios ni una presión excesiva.

"Es un cañón, muy potente y con una gran zurda que desequilibra a base de velocidad y calidad". Así lo ven en el Barça aunque advierten que el salto del fútbol ecuatoriano al modelo de juego que se enseña en La Masia pide prudencia.