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FC BARCELONA

El Barça, pendiente de la luz verde por Josué Caicedo

El lateral ecuatoriano, ya sellado y anunciado de forma oficial por el Barça, debe incorporarse al filial de Belletti

Así juega Josué Caicedo, el nuevo fichaje del FC Barcelona

Así juega Josué Caicedo, el nuevo fichaje del FC Barcelona

Así juega Josué Caicedo, el nuevo fichaje del FC Barcelona / AnthonyProd

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Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Dentro de la estrategia para potenciar la captación de talento joven extranjero, el Barça se movió con celeridad y precisión para firmar a una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano. Josué Caicedo aterriza a préstamo por la LDU Quito para pelear por su puesto en el carril zurdo de la defensa barcelonista.

Es una operación muy parecida a la de Patricio Pacífico el curso pasado. El charrúa llego de Defensor Sporting cedido y con una opción de compra si alcanzaba 10 encuentros. Rindió bien desde un primer momento y solo una grave lesión de rodilla en el tramo final truncó la adquisición definitiva del defensa. Eso sí, el club ha renovado el préstamos y si se recupera bien y todo marcha sí efectuará la transferencia en 2027.

Caso parecido a Pacífico

En el caso de Caicedo los condicionantes son parecidos. Llega cedido, es muy joven (18 años) y es una apuesta sin riesgo. Si no sale bien, vuelve a su club de origen. Si, en cambio, convence con sus actuaciones se le fichará mediante esta fórmula de una cantidad fija y otra de bonus según rendimiento y logros.

Joao Amaral Pereira

Joao Amaral Pereira / Instagram

Es la estrategia puesta en marcha por Joao Amaral y Deco de un tiempo a esta parte y que empieza a dar sus frutos. Onstein, Ajay Tavares, ahora Jesse Bisiwu.

Belletti le espera

Volviendo a Caicedo, una vez hecha la oficialidad hace unos días (préstamo y opción de compra cercana a los 2,5 millones), la idea era que arrancara ya este lunes 20 a las órdenes de Belletti. Pero unas cuestiones burocráticas han impedido, hasta ahora, que pueda viajar desde Ecuador y ejercitarse con sus nuevos compañeros.

Josué Caicedo es un niño prodigio

Josué Caicedo es un niño prodigio / LDU

En el Barça confían en solventarlas cuanto antes para iniciar la aclimatación de este jugador que acabó su etapa juvenil esta temporada pasada y que ya ha debutado en la Copa Libertadores (la Champions de Sudamérica) con LDU de Quito. Pese a su juventud, acumula también siete partidos en la máxima categoría ecuatoriana.

Grandes cualidades

Las cualidades de Josué Caicedo entusiasman en el Barça. Se entiende que es un jugador con un potencial físico y técnico de primer nivel pero a su vez son conscientes de que es un jugador que necesitará adaptación y tiempo. Si fuera un fichaje para el primer equipo el factor tiempo jugaría en su contra pero el hecho de que su destino sea el Barça Atlètic tiene que ayudarle a crecer sin agobios ni una presión excesiva.

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"Es un cañón, muy potente y con una gran zurda que desequilibra a base de velocidad y calidad". Así lo ven en el Barça aunque advierten que el salto del fútbol ecuatoriano al modelo de juego que se enseña en La Masia pide prudencia.

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