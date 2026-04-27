El Barça, pendiente de las joyas del Tottenham: dos viejos conocidos, en el punto de mira

La anómala situación deportiva que atraviesa el Tottenham podría tener consecuencias desastrosas para la entidad londinense si se acaba produciendo el descenso a la Championship. Restan cuatro jornadas para la conclusión de la Premier League y los 'spurs' tienen, ahora mismo, la permanencia en la categoría bastante complicada. A dos puntos del West Ham, equipo que marca la salvación, y con un calendario exigente por delante (Aston Villa, Leeds, Chelsea y Everton).

De Zerbi ha recibido en herencia un verdadero marrón de sus antecesores -Thomas Frank e Igor Tudor-. El italiano, sin embargo, sabía dónde se metía y era consciente que la propabilidad de descender estaba sobre la mesa. Aun así, no lo dudó dos veces y firmó un contrato hasta 2031 este pasado mes de marzo.

De consumarse la pérdida de categoría, el Tottenham sufriría un severo varapalo, en lo deportivo y en el aspecto económico. De jugar la final de la Champions League en 2019, a afrontar una de las etapas más complicadas de su centenaria historia.

Deco, al acecho

La semana pasada avanzamos en SPORT que Deco había realizado un viaje relámpago a Londres para adelantar en la planificación deportiva. El portugués se reunió con varios agentes de futbolistas para tantear el terreno de cara al mercado estival, aunque poco transcendió de esas conversaciones.

En el Tottenham hay varios futbolistas apetecibles que, en un momento u otro, han orbitado en torno al Barça. Desde la pareja de centrales Van de Ven-Romero, pasando por Xavi Simons o Lucas Bergvall. El sueco, de hecho, estuvo muy cerca de firmar por la entidad culé en 2024, pero la irrupción final de los ingleses y un montante salarial lejos de las posibilidades azulgranas acabaron decantando la balanza. El escandinavo, sin embargo, no ha gozado de regularidad esta campaña debido a una lesión de tobillo. Su edad -20 años- y la proyección le colocan de nuevo en la agenda de Deco.

Un canterano roto

Xavi Simons también es un viejo conocido del FC Barcelona. Con pasado en la cantera azulgrana, el jugador neerlandés continuó su crecimiento futbolístico en París antes de explotar definitivamente en el PSV Eindhoven y el RB Leipzig. Este verano incluso se produjo una cumbre entre el club culé y su entorno para sondear la situación, pero la operación resultaba prácticamente imposible de llevar a cabo.

Xavi Simons, en el partido entre el Wolverhampton y el Tottenham / EFE

Simons decidió finalmente firmar por el Tottenham Hotspur tras plantar al Chelsea, y probar fortuna en la Premier League. Lo cierto es que su temporada no ha cumplido las expectativas, aunque ha dejado destellos de su enorme calidad. Suma seis asistencias y cinco goles, pero su aventura este curso se ha visto truncada tras confirmarse una rotura de ligamentos. En ese contexto, un posible descenso de los ‘spurs’ podría obligar al club a replantear su estructura salarial y abrir la puerta a la salida de un jugador con alto cartel en Europa.

Tres defensas internacionales

El Barça lleva varias temporadas sin un lateral derecho específico y consolidado. Jules Koundé se ha adaptado a la posición con solvencia, ofreciendo momentos de gran nivel, pero lo cierto es que su demarcación natural es la de central. Por ello, el club azulgrana rastrea el mercado en busca de oportunidades que permitan complementar el perfil del francés.

Un hipotético descenso del Tottenham Hotspur abriría la puerta a Pedro Porro. Internacional con España, el defensor extremeño acumula varias campañas rindiendo a un alto nivel en Inglaterra y encajaría como un complemento ideal gracias a su perfil más ofensivo y con gran capacidad para incorporarse al ataque. Con un valor cercano a los 40 millones de euros y contrato hasta 2028, el fichaje del 'calabazón' implicaría una inversión considerable por parte del Barça.

Pedro Porro, lateral del Tottenham / EFE

Micky van de Ven y Cristian 'Cuti' Romero también son del agrado de la dirección deportiva barcelonista. El internacional con la 'Oranje' es un central corpulento, con buena salida de balón, aunque sufre en las coberturas a campo abierto. Esta temporada ha dejado algunas imágenes de lagunas defensivas que le han costado puntos al Tottenham.

Cuti Romero, central argentino del Tottenham / EFE

Romero, por su parte, renovó recientemente con los 'spurs' aunque incluyendo una cláusula liberatoria en su contrato en caso de descenso, con su precio recudiéndose considerablemente. El argentino, recomendado en su día por Leo Messi, coqueteó el pasado verano con el Atlético de Madrid, que finalmente descartó su incorporación debido al elevado coste de la operación. El Tottenham pedía 60 millones por él, pero la caída a Championship variaría el escenario.