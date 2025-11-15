El Barça, pendiente de más de 30 'kilos' en traspasos

Fue un final de temporada pasada movida en materia de ingresos por traspasos y porcentajes. Antes del 1 de julio el Barça se apresuró a cerrar las salidas de Alex Valle (el Como ejerció la opción de compra) o Sergi Domínguez. Además, cayeron también entradas de capital inesperadas con los fichajes de Jutglà por el Celta, Reis por el Brujas o Ilaix Moriba, al que el Celtya adquirió en propiedad.

A partir de esa fecha, ya todo lo que ingresara el club azulgrana computaba para el ejercicio 2025/26. Y en los presupuestos de este ejercicio en curso el club azulgrana incluyó un apartado en la sección de ingresos por cesiones y traspasos. Como suele ser habitual, vaya. La diferencia, que esta vez contemplaba conseguir 11 millones de euros más que la temporada anterior (de 44 en la 2024/25 a 55 en la 2025/26).

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

El club azulgrana especifica en el apartado 'ingresos de explotación' que hay proyectados (luego puede haber pequeñas variaciones de guion) 1.075 millones de euros. Esta cifra está desglosada de la siguiente manera:

Comercial: 543 millones de euros. El mayor aumento, 70 millones más que la temporada anterior.

543 millones de euros. El mayor aumento, 70 millones más que la temporada anterior. Estadio: 226 millones de euros, un incremento de 51 'kilos' respecto el curso anterior.

226 millones de euros, un incremento de 51 'kilos' respecto el curso anterior. Traspasos y cesiones: 55 millones de euros (11 más que la temporada pasada).

55 millones de euros (11 más que la temporada pasada). Venta de activos y otros ingresos recurrentes: (12 millones de euros, 40 menos que la anterior; se busca depender menos de palancas y vender activos del club).

(12 millones de euros, 40 menos que la anterior; se busca depender menos de palancas y vender activos del club). Media: 241 millones de euros, nueve menos que la 2024/25.

Respecto a esos 55 millones previstos por traspasos o cesiones, toca repasar en profundidad qué porcentaje del objetivo se ha logrado ya a estas alturas durante el mercado veraniego y lo que faltaría por ingresar de aquí al 30 de junio, cuando se cierra el ejercicio.

Jan Virgili, en un partido reciente, está 'on fire' en el Mallorca / EFE

Alrededor de 21,5 millones de euros se habrían ingresado ya. Desglosados en los 12 de Pau Víctor, 3,5 de Jan Virgili, 5 de Pablo Torre, 0,5 de Darvich y 0,4 por el traspaso de Eman Kospo a la Fiorentina. De esta forma, faltan más de 30 por ingresar en la próxima ventana invernal y cuando termine la temporada.

La fórmula para ello puede ser con los numerosos porcentajes de futuras ventas que el club barcelonista ha 'sembrado' desde hace ya unos años. Lo desgranamos en un artículo reciente en SPORT. Quizás el nombre que más sobresale es el de Jan Virgili. El de Vilassar se está saliendo y Deco se aseguró en la venta con el Mallorca un 50% de un futuro traspaso y un derecho de tanteo en el futuro. Al nivel que está llegarán seguro ofertas suculentas a las oficinas bermellonas.

OTROS PORCENTAJES

Además, tiene un 20% de Sergi Domínguez, un 50% de Pablo Torre, un 25% de Mika Faye, un 50% de Mika Mármol y otro porcentaje de Sergiño Dest. Quien mejor pinta es el central barcelonés, que se está saliendo con el Dinamo de Zagreb.

CANTERA O ACTIVOS DEL PRIMER EQUIPO

Más allá de esta posible (e incierta) fuente de ingresos, otra opción es que salgan futbolistas de La Masia. Hay varios ya que no son tan jóvenes y que si no ven cerca el salto al primer equipo se podría apostar por un traspaso. En esa franja podrían estar Dani Rodríguez, Álvaro Cortés, Mbacke, Alexis Olmedo, etcétera.

Y ya sino nos vamos a activos de la primera plantilla. Una hipotética venta de Bardghji, Koundé, Gerard Martín, Iñaki Peña cuando vuelva de cesión, Ter Stegen. Hay muchas vías y, lógicamente, la idea es evitar tener que hacer traspasos indeseados para cuadrar cuentas.