El Barça se lleva un pellizco económico: vende todas las camisetas retro de Ronaldinho a 130 y 100 euros por unidad

El Barça tuvo que buscar una alternativa creativa al no poder participar en la jornada 'retro' que organiza LaLiga para la fecha 31. En esta iniciativa, los clubes lucirán diseños en homenaje a sus equipos históricos, pero en el caso azulgrana, Nike comunicó al club que no había tenido tiempo material para producir una equipación específica inspirada en su historia.

Sin embargo, lo que parecía un contratiempo se convirtió en un éxito nostálgico. Los aficionados se llevaron una sorpresa este domingo cuando vieron a los jugadores llegar al estadio vistiendo una de las prendas más icónicas del club: la camiseta de la temporada 2005/06, con el '10' de Ronaldinho a la espalda. Aquella elástica, que evoca la segunda Champions conquistada en París, no fue solo para los futbolistas; el club la puso a la venta en su web en dos versiones: la de manga larga con el dorsal del astro brasileño por 129,99€, y la versión estándar sin nombre por 99,99€.

La camiseta retro de Ronaldinho ya está agotada / TIENDA BARÇA

Éxito en el césped... y en la tienda

En lo deportivo, el Barça cumplió en el Spotify Camp Nou para mantener el liderato. Aunque no pudo ampliar la distancia con el Real Madrid tras la victoria blanca en el derbi (3-2), los de Flick se van al parón con el colchón de cuatro puntos. No fue el partido más brillante, pero el gol de Araujo bastó para sumar de tres en una tarde donde la imagen principal se dio en la previa, con los jugadores calzando una prenda que transporta a los culés al inicio de una de las épocas más gloriosas de la entidad.

Los jugadores del Barça salen al campo con la camiseta de Ronaldinho de la Champions de París 2006 / Dani Barbeito

Como era de esperar, ha sido cuestión de horas para que este lunes por la mañana se confirmase el 'sold out' definitivo. Quienes entraron a la web con la esperanza de hacerse con una, se encontraron con el cartel de agotado. Una campaña fugaz y espontánea, pero terriblemente efectiva. El club cierra la acción con un ingreso económico importante tras haber "volado" las 7.000 unidades que se pusieron a la venta entre ambas versiones. Sin duda, el recuerdo de Ronaldinho sigue siendo un motor imparable para el barcelonismo.