El Barça ya sabe cuánto pedirá al Eintracht por los desperfectos del Spotify Camp Nou

Los remordimientos y problemas con el Eintracht de Frankfurt no finalizaron tras remontar el importante partido de UEFA Champions League con dos cabezazos de Jules Koundé en el primer enfrentamiento europeo en el nuevo Spotify Camp Nou. Pese a la revancha culer por lo sucedido en Europa League en 2022, el comportamiento de los seguidores alemanes volvió a dejar mucho que desear. Por este motivo, el Barça reclamará a los teutones que paguen por todos los destrozos que parte de su hinchada realizó en el feudo barcelonista.

Si en SPORT os informamos la semana pasada de que el Barça había decidido enviar un informe a la UEFA repasando todos los desperfectos causados por los seguidores de 'Las Águilas', hoy ha trascendido la cifra exacta que reclaman los azulgranas: 6.100 euros, según información de 'RAC1'.

Imagen de la afición del Eintracht con la policía en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

Todos los daños causados

Desde el club se trabajó correctamente para impedir una invasión parecida a las de hace tres años (cuando más de 30.000 germanos llenaron el Camp Nou), poniendo las entradas disponibles a la venta exclusivamente para socios, haciendo servir controles nominativos e incluso expulsando de las gradas a aquellos seguidores del Eintracht de Frankfurt que habían logrado acceder y camuflarse hasta ser identificados por los culers. Incluso, desde el Barça se detectaron más de 500 casos de posible reventa, desviados a la Comisión de Disciplina para que decidiera posibles sanciones contra aquellos socios que se hubieran lucrado a través de las entradas.

Sin embargo, la normativa UEFA obliga a destinar un 5% del aforo a la afición visitante, y por ello 2.300 teutones pudieron ocupar la zona reservada para ellos.

No obstante, el comportamiento mostrado por los más radicales fue del todo vergonzoso, destrozando la mampara que separaba a ambas aficiones, lanzando botellas y hasta una bengala a los hinchas culers. Además, según el informe del FC Barcelona, se han encontrado asientos arrancados y lavabos vandalizados por los alemanes. El proceder de los visitantes molestó a los blaugranas sobre manera, que tampoco olvidan lo poco respetuosos que ya fueron dichos fans hace tres años. Ahora, desde la entidad presidida por Joan Laporta se exige al Eintracht de Frankfurt que se haga cargo de todos los desperfectos causados por sus seguidores, y la cifra total asciende hasta los 6.100 euros.