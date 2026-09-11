El Barça, tras los pasos del futuro crack del Borussia Dortmund

Se invierten los papeles. En los últimos años, de manera recurrente, el Borussia Dortmund ha tocado a todos aquellos canteranos del Barça que habían decidido abandonar la cantera azulgrana o bien tenían dificultades a la hora de renovar sus respectivos contratos. El club alemán, especialista donde los haya en la formación y promoción de jóvenes talentos, pudo presumir en su día de fichajes del calibre de Mateu Morey o de Sergio Gómez. Incluso hace solo unos meses estuvo pujando hasta última hora por la contratación de Dro. Finalmente, fue el PSG quien alcanzó un acuerdo de traspaso con el Barça.

Ahora podría darse un escenario absolutamente a la inversa. Tal y como publican varios portales, la irrupción de Justin Ejodamen habría llamado la atención de diversos clubes que están siempre al acecho de nuevos prospectos que sorprenden por su enorme talento pese a edades muy precoces.

Se trata de un centrocampista capaz de abarcar toda la parcela central, con un gran despliegue físico, no exento de un notable control del balón y con facilidad para llegar al área y ver puerta con enorme facilidad. Un futbolista muy completo que a su edad marca diferencias.

Justin protagoniza uno de esos casos curiosos. Con solo 15 años, ya ha roto diversos registros en el fútbol base del Dortmund. De padres nigerianos, su pasaporte internacional ha provocado que tres federaciones pugnen por incorporarlo a sus filas: Alemania, Nigeria e Italia. De momento, es la escuadra transalpina quien ha logrado que Ejodamen participe en las competiciones sub16 programadas por la federación italiana y la UEFA.

Justin Edojamen lleva meses destacando en el Dortmund y varias de sus acciones se han popularizado por las redes sociales. Es el caso de un gol desde el centro del campo que se ha viralizado. En Alemania ya aseguran que tres de los grandes clubes europeos mantienen una vigilancia especial sobre el joven futbolista. Se trataría de la Juventus y Milan, las dos grandes escuadras italianas que estarían por la labor de apostar por la joven promesa.

Estas mismas informaciones también aseguran que el Barça ya dispondría de los primeros informes sobre Justin y que el club azulgrana habría dado órdenes a sus scouts de realizar un seguimiento exhaustivo intentando analizar la evolución al detalle tanto en los grandes partidos del Dortmund como sobre todo en los compromisos internacionales de Italia sub'16.

Es necesario recordar que el mercado no permite abordar ningún tipo de operación de fichaje hasta que un jugador comunitario alcanza como mínimo la barrera de los 16 años. En cualquier caso, justo al inicio de cada temporada, los grandes clubes elaboran sus primeras listas de talentos a seguir. En el caso del Barça, ya sabemos que Justin Edojament se encuentra en el punto de mira.

Y las relaciones entre ambos clubes son de lo más fluidas. Sin ir más lejos, hace solo unos meses el Barça cerraba el fichaje de Adeyemi.