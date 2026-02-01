"Que el Barça pase de Unicef al Congo demuestra una deriva acelerada de los valores del club"

La intención de la directiva de Joan Laporta de retirar a ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados vinculada a Unicef, de la camiseta del FC Barcelona va más allá de un simple cambio de patrocinador. Se trata, según ‘Nosaltres’, de “un cambio de valores”. Así lo aseguró Joana Barbany, miembro de la plataforma, durante un encuentro con socios celebrado en el barrio de la Sagrera.

Barbany puso el foco en la evolución de los acuerdos comerciales del club en los últimos años, una trayectoria que, a su juicio, ha abierto la puerta a empresas “opacas y con mala reputación”, como New Era Visionary Group, el Congo o la firma ZKP. “El hecho de pasar de Unicef y ACNUR a este tipo de patrocinadores evidencia una deriva muy preocupante de los valores del Barça”, afirmó.

También intervino Víctor Font, impulsor y líder de ‘Nosaltres’, quien interpretó este movimiento como una consecuencia directa de la delicada situación económica del club. “Estos acuerdos reflejan las urgencias financieras generadas por una mala gestión”, señaló, antes de criticar que la entidad se vea empujada a buscar “dinero fácil”, ya sea priorizando al turismo en la venta de entradas o firmando patrocinios alejados de la identidad histórica del Barça.

“Cuando no se hacen las cosas bien, se toman decisiones que van contra la naturaleza del club”, añadió Font, quien fue especialmente duro con la actual presidencia. En su opinión, el rumbo comercial del Barça demuestra que “el Joan Laporta de 2003 no reconocería al Joan Laporta de 2026”, ya que “ahora impulsa decisiones que antes combatía”.

Un cambio de modelo para blindar valores y viabilidad económica

Para evitar que este tipo de situaciones se repitan, desde ‘Nosaltres’ defienden una transformación profunda del modelo de gobernanza y de la gestión económica del club.

La primera línea de actuación pasa por resolver las urgencias financieras (las mismas que impiden fichar o inscribir jugadores con normalidad) mediante el crecimiento de áreas infraexplotadas. Entre ellas, destacan el negocio audiovisual y digital, además del merchandising, el Espai Barça o el futuro Palau Blaugrana. “Si ampliamos y diversificamos los ingresos, no tendremos que aceptar patrocinadores que generen dudas”, aseguró Font.

La segunda propuesta plantea que cualquier acuerdo que suscite controversia por su encaje con los valores del club se someta a una votación electrónica, vinculante y abierta a todos los socios, y no solo a la asamblea de compromisarios. Según Font, este sistema actual “no refleja de forma fiel la opinión del conjunto de la masa social”.

“Sin valores, el Barça pierde su esencia”

Por último, Carles Ordiales, presidente de Seguiment FCB y miembro de ‘Nosaltres’, lamentó que el FC Barcelona haya pasado “de ser un referente ético y social a actuar como una plataforma al servicio de intereses comerciales y geopolíticos”.

“En el momento en que los valores se convierten en moneda de cambio, el club deja de ser más que un club. Nuestro objetivo es recuperar esa esencia que se está diluyendo”, concluyó.