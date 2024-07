El Barça pasa de polémicas con el Athletic y sigue con su plan para fichar a Nico Williams

El presidente del Athletic, Jon Uriarte, expresó su gran malestar por toda la rumorología que rodea a Nico Williams. Sin citar al Barça dejó claro que no gustaron nada las declaraciones de Joan Laporta citando al futbolista, pero en el Barça no desean polémica alguna. Hay buenas relaciones con el Athletic y van a seguir adelante con el plan para fichar a Nico Williams. La idea del Barça es avanzar lo más rápido posible en su contratación cuando se entre en la regla del 1-1 del límite salarial y completar su llegada, incluso, en este mes de julio previo pago de la cláusula de rescisión. No ha habido contactos formales con el Athletic porque se está trabajando en todo el tema financiero del fichaje, pero se comunicará todo a la mayor brevedad posible si la incorporación puede ser factible económicamente.

Lo único que ha hecho el Barça hasta ahora es posicionarse con el entorno de Nico Williams al igual que han hecho hasta cuatro clubs europeos más. Querían conocer de primera mano la disponibilidad del jugador a fichar por el club blaugrana y tienen clarísimo desde hace semanas que el delantero está dispuesto a dar el salto. Tanto es así que en el Barça no hay temor alguno por ofertas llegadas desde París o la Premier porque Nico priorizaría jugar en el Barça aunque la propuesta económica sea algo inferior a la de otros equipos europeos.

A partir de ahí, se han realizado diferentes planteamientos de contrato por el jugador y todo va por el buen camino. No se ha ido más allá porque el Barça ha ido trabajando en estas semanas para arreglar sus problemas de límite salarial y para encontrar el dinero del pago de la cláusula. En estos momentos en el Barça creen que la operación se puede afrontar sin que medie ninguna venta de por medio, aunque sí es cierto que ayudaría que hubiese alguna salida potente a partir de ahora para acometer los otros fichajes previstos. Nico es prioridad y se está preparado para ello.

Una vez acabe la Eurocopa, el Barça cree que podrá llegar a la regla del 1-1 en la segunda quincena del mes de julio. Y es ahí cuando se iniciará la ofensiva final llegando a un acuerdo con el futbolista y comunicando al Athletic sus intenciones. En el club blaugrana tienen muy claro que es importante realizar rápido este movimiento para que el Athletic también tenga el margen de maniobra suficiente en el mercado. El Barça no desea problema alguno con el club vasco y ven el fichaje como una operación normal de mercado en la que todas las partes puedan salir beneficiadas.

Y el Athletic saldrá beneficiado. Porque consiguió renovar a Nico Williams cuando acababa contrato e ingresará 58 millones de euros netos por la venta del futbolista, una cifra muy importante. También es cierto que al Athletic le hubiese gustado retener al futbolista esta temporada en la que el equipo jugará la Europa League, cuya final será en San Mamés. Así se lo han comunicado al jugador y tenían la esperanza de que el Barça no pudiese acometer económicamente la operación este verano, pero comienzan a tener claro que eso no será así.

Nico Williams será el que decida finalmente y el futbolista parece tener claro que el tren del Barça solo pasa una vez y que puede ser el momento ideal para enfundarse la camiseta blaugrana. No quiso hacerlo con la carta de libertad y ahora sabe que el Barça va a hacer un esfuerzo muy importante para ficharle. Su decisión siempre estuvo clara y pasaba por el Barça o el Athletic rechazando salir a la Premier o al PSG y eso se mantiene. Ahora solo falta que el club blaugrana inicie el asalto final para que todo acabe como tiene que acabar. Y es solo cuestión de días y pocas semanas.