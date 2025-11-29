El Barça, partido por el medio

La lesión de Fermín López, anunciada el jueves, es la última de una larga lista de contratiempos físicos en el medio del campo del FC Barcelona, que ha visto como esta temporada todos sus integrantes se perdían partidos y disminuían las opciones de Hansi Flick, quien incluso ha optado por alternativas como Eric Garcia o Christensen en el centro del campo.

Hasta siete lesiones en seis futbolistas del centro del campo ha sufrido este curso el Barça, sin tener en cuenta que Marc Bernal inició la campaña de baja por su grave lesión en la rodilla y que, aun a día de hoy, no ha recuperado el ritmo competitivo.

Marc Bernal durante el entreno en la Ciutat Esportiva / Marc Graupera/FC BARCELONA

El duro varapalo para Gavi

Después de una pretemporada ilusionante, la temporada 25/26 iba a ser la de Gavi, que ya había dejado atrás su recuperación de la rotura de ligamento cruzado... O eso parecía. Al reaparecer las molestias en su articulación, los servicios del club decidieron practicarle una artroscopia tras dos semanas de tratamiento conservador que no dieron su fruto y, aunque se esperaba que el tiempo de baja fuera de 3 a 4 semanas, finalmente se pronosticó que debería estar 4-5 meses fuera, pues la rodilla estaba peor de lo previsto. De esta manera, no se espera que reaparezca hasta finales de febrero o principios de marzo.

Fermín López, dos contratiempos

El de El Campillo es el único de los medios, hasta el momento, con dos lesiones esta campaña. Hoy se ha confirmado una pequeña lesión en el sóleo, la cual se suma a su rotura en el psoas ilíaco ante el Getafe que lo apartó de los terrenos de juego durante 28 días, en los que se perdió cuatro encuentros y la posibilidad de ir con 'La Roja' en el parón internacional de octubre. Se le espera de vuelta ante el Eintracht u Osasuna a más tardar.

Fermín se lesionó en el tiempo de descuento del FC Barcelona-Getafe / Dani Barbeito

Pedri regresa en el momento idóneo

Pedri González es la brújula en el medio campo culer y es probable que regrese este fin de semana para tener algunos minutos, después del traspié en Stamford Bridge. El canario no juega desde el Clásico, donde se rompió el bíceps femoral. Hasta la fecha se ha perdido cinco choques y la fecha FIFA de noviembre, pero debería entrar en la lista ante el Alavés o ante el Atlético de Madrid en el peor de los casos.

Marc Casadó, ¿con molestias?

El caso de Marc Casadó es extraño, pues ha pasado de ser titular la primera mitad de la pasada campaña a que jugadores como Eric Garcia o Andreas Christensen le pasaran por encima ante Athletic y Chelsea. Esto puede hacernos pensar que, incluso ante los londinenses, el catalán no se había recuperado completamente de sus molestias en el aductor. En principio, debería participar en el siguiente choque ante el Alavés.

Frenkie de Jong, solo un partido sin él por lesión

El neerlandés solo se ha perdido tres partidos esta temporada, ante el Levante por el nacimiento de su hijo, ante el Athletic recientemente por sanción, y solo en una ocasión por lesión, ya que no participó en el 6-0 ante el Valencia por una sobrecarga muscular.

Dani Olmo y un historial que preocupa

El de Terrassa ha sufrido a lo largo de su carrera una gran cantidad de lesiones que le han impedido en muchas ocasiones rendir a su mejor nivel. Sin ir más lejos, en la 24/25 solo los contratiempos físicos le impidieron tener más continuidad y dejar incluso mejores sensaciones entre la afición. En lo que va de campaña, tuvo una lesión durante el parón de octubre, volviendo a la Ciudad Condal con problemas en el sóleo de la pierna izquierda, lo que le llevó a no estar disponible ante Girona, Olympiacos y Real Madrid.