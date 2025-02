El Barça participa en el 'Business of Football Summit 2025' del 'Financial Times'

A lo largo de las últimas temporadas, el FC Barcelona ha ido alcanzando toda una serie de metas y operaciones financieras que han llevado al club a una mejora considerable de su situación económica, logrando finalmente la regla del 1:1 del fair play financiero.

Una de las operaciones más singulares que la entidad ha realizado es también la financiación para el Espai Barça, el proyecto más importante de la historia del club, que cuenta con un plan único por un valor de 1.450 millones de euros. Es sólo una muestra más de que el foco del Club está puesto de lleno en hacer que la economía evolucione positivamente.

Una de las principales fuentes de negocio era el estadio, y una vez que el nuevo Spotify Camp Nou esté operativo, están previstos toda una serie de ingresos adicionales que serán claves para asegurar la estabilidad económica de la entidad.

Todo esto, además, sin olvidar que una buena salud económica del club también asegura aún más otro de los grandes objetivos marcados, que es mantener el modelo de gobernanza, a la vez de ser una potencia económica. Hoy, algunos de los detalles de la actual estrategia financiera del club han sido expuestos en el marco del Business of Football Summit 2025, organizado desde ayer miércoles y hasta hoy jueves en Londres, por el prestigioso medio británico Financial Times.

El director corporativo del FC Barcelona, Manel del Rio, ha explicado cómo desde el club se afrontó la renovación del Spotify Camp Nou desde un punto de vista económico, y el papel que juegan los inversores en un proyecto de la magnitud del Espai Barça. Cabe recordar que en todo el planteamiento de la estructura de la financiación para el Espai Barça, algunas de las principales vías para alcanzar el objetivo en la generación de nuevos ingresos es la oferta de palcos y asientos VIP, así como los nuevos contratos de patrocinios asociados al nuevo Estadio.

Todos estos detalles han sido compartidos en el marco del panel Commercial Partnerships – The drive for greater value, moderado por Silvia Sciorilli, Milan Correspondent del Financial Times, en el cual también han participado André Bernardo, Chief Strategy Officer del Sporting Clube de Portugal, Peter Silverstone, Chief Commercial Officer del Newcastle United, y Annie Panter, Managing Director de Two Circles.

El valor de los patrocinadores más allá de los acuerdos financieros

Los patrocinadores y otros socios comerciales aportan valor más allá de los elementos financiadores de un acuerdo. Manel del Rio ha manifestado que un claro ejemplo es Spotify, que no solo cuenta con los naming rights de Spotify Camp Nou, sino que también es una compañero de viaje clave, que combina el fútbol con la música y el entretenimiento. Así se explica, por ejemplo, un hecho distintivo del patrocinio, como son las colaboraciones con diferentes artistas, apareciendo en las camisetas de cada Clásico, lo que eleva la marca y el acuerdo a otros niveles, incrementando el brand awareness.

Esta es una asociación única, que personaliza las experiencias de los participantes, creando contenidos únicos y ofreciendo colaboraciones exclusivas de artistas vinculados al público global del Barça. De esta manera, también se favorece la conexión emocional entre los aficionados y aficionadas y su implicación, y el Club, a la vez, incrementa su generación de ingresos.

No solo en el acuerdo con Spotify, sino también con los partners en sostenibilidad, con los que se ha trabajado conjuntamente para promover una movilidad sostenible o con los partners tecnológicos que el Club está cerrando, como HPE.