El Barça en papel: quince recomendaciones literarias para Sant Jordi

Con motivo de la mágica jornada de Sant Jordi, desde SPORT recomendamos quince libros ideales para que los aficionados culés amplíen su biblioteca, revivan momentos históricos y comprendan mejor el presente y el futuro del club de su vida.

Este 23 de abril las rosas vienen acompañadas del mejor barcelonismo en formato papel.

Així hem salvat el Barça - Joan Laporta, con la colaboración de Josep Maria Fornalleras Se presenta como una crónica directa y en primera persona sobre la actual etapa en la presidencia. Laporta explica sin filtros la herencia económica recibida, las famosas 'palancas', la transición de entrenadores hasta la llegada de Hansi Flick, la reconstrucción del Camp Nou y la firme apuesta por La Masia como tabla de salvación del club.

Mi próxima parada - José Mari Bakero, con la colaboración de José Javier Torre El histórico capitán del Dream Team abre las puertas de su vida. Desde su infancia en un pequeño pueblo de Navarra hasta reinar en Europa con el Barça, Bakero comparte anécdotas, recuerdos con grandes entrenadores y una potente filosofía de vida basada en el esfuerzo y la fortaleza mental.

No nos digas que es imposible - Maria Tikas La historia reciente y los secretos del éxito del actual Dream Team femenino del Barça. Narrado a través de sus propias protagonistas, el libro explica cómo el equipo transformó la dolorosa derrota de Budapest en el motor para dominar Europa y cambiar la historia del fútbol femenino para siempre.

Relatos solidarios del deporte - Varios autores Con Eric Garcia como padrino, el clásico indiscutible que no puede faltar en ningún Sant Jordi, y ya van 21. Un año más, un grupo de periodistas deportivos unen fuerzas para escribir cuentos y vivencias relacionadas con el deporte con un fin 100% benéfico (Fundación AVAN). Comprarlo es una victoria segura.

1001 històries de la historia - Manuel Tomàs y Frederic Porta La enciclopedia definitiva de las anécdotas. Un volumen de consulta obligatoria que recoge curiosidades, leyendas y episodios olvidados de la larguísima trayectoria del club durante sus más de 125 años de historia, garantizando horas de entretenimiento y descubrimientos.

El Barça, la nostra vida - Joan Solé Un ensayo apasionado que intenta poner palabras al sentimiento barcelonista. Con la pasión de quien no concibe otros colores, Solé explora la profunda conexión emocional y sociológica entre el equipo y su afición, recordando por qué el Barça es "Més que un club".

Universo Lamine Yamal - Albert Blaya Un análisis profundo sobre cómo un chico del barrio de Rocafonda (Mataró) se ha convertido en el líder mundial con apenas 18 años. Blaya disecciona su evolución táctica, su preparación psicológica para soportar la presión y conversa con los técnicos que moldearon su talento desde la base.

La vida en directe - Lluís Canut Las memorias de un periodista fundamental para entender el entorno culé de las últimas décadas. Canut repasa su trayectoria profesional regalándonos anécdotas inéditas, confidencias de los grandes ídolos y los entresijos de lo que ocurre lejos de los focos de las cámaras.

Lo que el fútbol no ve - Juanjo Brau Una perspectiva fascinante desde la camilla de masajes. El histórico fisioterapeuta del primer equipo relata las batallas invisibles, el sufrimiento de las lesiones, las milagrosas recuperaciones y la psicología que se esconde en la intimidad de un vestuario de élite.

El método Luis Enrique - Lluís Lainz Una disección magistral de la pizarra y la mente del técnico asturiano. Lainz profundiza en su particular estilo de liderazgo, su exigencia física innegociable y sus dinámicas de gestión de grupo que lo llevaron a conquistar el triplete.

Lamine Yamal. El chico prodigio - Luca Caioli y Cyril Collot Una biografía ágil y directa que recorre la meteórica trayectoria del extremo blaugrana. Ideal para conocer los orígenes, el entorno familiar y los primeros pasos del talento generacional llamado a marcar la próxima década del fútbol mundial.

Jo vaig viure a la Masia - Xavi Torres Un retrato íntimo y emotivo del corazón del club. El periodista Xavi Torres nos adentra en el día a día de la antigua Masia, relatando los sacrificios, los miedos, la convivencia y los sueños de los niños que dejaron su casa para intentar triunfar en el Camp Nou.

El Barça en dades - Oriol Jové El paraíso de los analistas y los amantes de las estadísticas. Un recorrido por la historia del club a través de los números, récords y métricas que explican empíricamente la grandeza y las etapas de dominio del FC Barcelona.

Història Cronològica del FC Barcelona (I): Des dels precedents al 1960 - Josep Bobé Rigor histórico en estado puro. Este primer volumen documenta al milímetro los cimientos de la entidad, desde la fundación por Joan Gamper, pasando por los convulsos años de la Guerra Civil, hasta llegar a la mágica era de Ladislao Kubala.