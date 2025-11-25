El Barça, sobre las palabras de Florentino: “Hay que contestar en el campo”

Florentino Pérez aprovechó la Asamblea de Socios Compromisarios del Real Madrid del pasado domingo para disparar con todo y contra todos. El presidente del club blanco se mostró muy beligerante con Javier Tebas y LaLiga, la Federación Española y sus árbitros, la UEFA… y el FC Barcelona. El máximo mandatario merengue estalló contra la entidad blaugrana por el ‘caso Negreira’ y el partido en Miami.

El FC Barcelona dejó claro desde el primer momento que no tenía ninguna intención de responder a Florentino (al menos de forma inmediata) y así lo ha demostrado pocos días después el vicepresidente primero Rafa Yuste. “Hay que contestar hoy en el campo”, se ha limitado a apuntar uno de las personas de máxima confianza del presidente Joan Laporta en declaraciones a los mediso en la salida del hotel de concentración del Barça en Londres.

“Estamos enfocados en el partido de hoy. Tenemos que contestar en el campo, es un día para pensar en el partido y nada más”, ha añadido Yuste antes de advertir de la dificultad del encuentro que los de Hansi Flick disputarán esta noche en Stamford Bridge ante el Chelsea (21.00 horas): “Nos enfrentamos al segundo clasificado de la Premier League, un equipo que está jugando muy bien. Tenemos que demostrar que somos el Barça”.

El directivo del Barça no ha podido esconder, antes de finalizar su atención a los periodistas desplazados a la capital inglesa, que guarda “muy buenos recuerdos” de Stamford Bridge. El club culé ha vivido muchos episodios destacados en el estadio del Chelsea en las últimas décadas, con el famoso ‘Iniestazo’ de la temporada 2008/09 aún en la mente de todos los barcelonistas que lo vivieron desde cualquier parte del mundo.