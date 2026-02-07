El Barça no pagará indemnización a la Superliga

El FC Barcelona abandona oficialmente la Superliga europea sin ningún tipo de penalización económica. Así lo ha podido confirmar SPORT por fuentes del propio club y también desde el entorno de la competición, despejando una de las grandes incógnitas que rodeaban la decisión anunciada este sábado 7 de febrero por parte del club azulgrana.

Desde el nacimiento de la competición se había informado de la existencia de una cláusula de salida que podía alcanzar los 300 millones de euros para los clubes fundadores que decidieran desvincularse del proyecto. Una cifra que, en el contexto económico actual del Barça, hacía prácticamente inviable cualquier ruptura unilateral. Sin embargo, esa penalización no se aplicará.

Según las fuentes consultadas del club azulgrana, Joan Laporta había llegado a un acuerdo que contemplaba explícitamente que el Barça pudiera abandonar el proyecto sin afrontar sanción económica alguna llegado el momento, una condición imprescindible para que el club diera el paso definitivo.

El pacto se basa en las bases fundacionales de la Superliga, que permitían al club azulgrana acogerse a una cláusula en la que, en caso de que más del 70% de los clubes fundadores hubieran ya abandonado la competición, como es el caso actual, no debía abonar cantidad alguna. Eso sí, apunta Miguel Galán, presidente de CENAFE, que perdería los 4,6 millones invertidos en forma de participación social en el proyecto.

Desde la Superliga confirman también a este diario que no se reclamará cantidad alguna al Barça, asumiendo el escenario actual con el acercamiento institucional con la UEFA del club azulgrana. De hecho, desde las oficinas de la nueva competición ya esperaban el movimiento de Joan Laporta cuando en el pasado mes de noviembre no se sumó a la demanda del Real Madrid y A22 al máximo organismo europeo por valor de 4.500 millones.