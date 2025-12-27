El Barça puede pagar cara la explosión de Trincao

Francisco Trincao atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Sporting de Lisboa, una situación que agita el debate sobre la gestión de su salida del FC Barcelona. El extremo portugués es ahora propiedad al cien por cien del conjunto lisboeta, después de que el club azulgrana decidiera vender el pasado verano el porcentaje que aún conservaba de sus derechos.

El FC Barcelona había mantenido un 50% de los derechos de una futura venta del jugador tras su traspaso al Sporting en 2023, una fórmula habitual para compensar una salida a bajo coste. Trincao, que llegó a Portugal después de un periodo de cesión, fue adquirido por siete millones de euros, con la expectativa de que su revalorización generara beneficios a medio plazo.

Durante el pasado mercado estival, el atacante estuvo en la órbita de varios clubes europeos, con propuestas que superaban los 30 millones de euros. Sin embargo, el Sporting optó por retener al futbolista y avanzar en una renovación contractual. En ese contexto, y condicionado por la necesidad de ajustarse a la normativa económica para inscribir fichajes, el Barça negoció con el club portugués la venta del 50% que aún poseía, operación que se cerró por 11 millones de euros.

Desde entonces, Trincao ha seguido creciendo como una pieza clave en el esquema del Sporting. A sus 25 años, es un fijo en el once inicial y suma ya 9 goles esta temporada. Unos registros que, a estas alturas, ya casi son los mismos que en las dos últimas campañas completas: 10 tantos, el curso 2023-24; y 9, la campaña 2024-25. Su impacto ofensivo ha ido en aumento y su regularidad le ha devuelto un papel protagonista tanto en su club como en su selección, donde es habitual en las convocatorias de Robert Martínez.

Este rendimiento ha provocado una nueva subida de su valor de mercado, que vuelve a situarse en torno a los 35 millones de euros, una cifra similar a la inversión que realizó el Barcelona en su fichaje en 2020. Con el Sporting controlando ahora la totalidad de sus derechos, cualquier futura venta del jugador se traduciría en un ingreso íntegro para el club portugués.

Llegó al Barça demasiado joven

"No hubo paciencia". José Carvalho Araujo, que lo entrenó cinco años en el Braga, resumió así el paso del extremo por el Barça. El club azulgrana pagó 31 millones y le impuso una cláusula 500 millones. Tenía apenas 21 años y era sobre todo una apuesta de futuro. Más que una realidad, el Barça fichaba al jugador que se imaginaba que podía llegar a ser.

Su última temporada en el Braga fue un reflejo de eso: empezó siendo suplente y terminó explotando como la gran aparición del fútbol portugués. El paso lógico en su carrera era irse a uno de los grandes de su país, pero escogió el camino más corto a la élite cuando llegó la propuesta del Barça.

Trincao ya era uno de esos jugadores que entran por los ojos. De la quinta de Joao Félix, y Rafael Leao, destacaba por ser un extremo sugerente, de mucho desborde, y con un golpeo elegante. Su envergadura, tenía un físico exuberante, también invitaba a pensar que estaba listo para el máximo nivel. Además, encajaba con la tradición de extremos del Barça y la presencia de Koeman en el banquillo, un técnico que apostaba por los jóvenes, parecía jugarle a favor. Pero la realidad fue muy distinta: se marchó del club, tras una sola temporada (2020-21), dejando la sensación de que estaba muy verde para la exigencia del Barça.