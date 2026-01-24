Barça - Oviedo: alineaciones probables para el partido de Liga EA Sports

El FC Barcelona volverá a la Liga tras conseguir una muy importante victoria en la UEFA Champions League ante el Slavia de Praga. Los azulgranas pusieron muy de cara la clasificación e intentarán sellar el pase directo a octavos de final en el último duelo ante el Copenhague el miércoles 28 de enero.

Aunque la mala noticia del partido europeo fue la lesión de Pedri. El canario notó un pinchazo y se tiró al suelo, consciente de que se había roto y se perdería más o menos un mes de competición. Algo que obligará a Hansi Flick a modificar su centro del campo y completarlo sin el '8' azulgrana.

Pedri se marcha del terreno de juego lesionado / Dani Barbeito

La buena noticia es que el alemán podrá volver a contar con Lamine Yamal, que no pudo estar en Champions por cumplir ciclo de tarjetas amarillas. El de Rocafonda será titular y el Barça necesita la mejor versión del extremo para seguir sumando puntos en Liga.

Además de Pedri, los azulgranas tampoco podrán contar con Gavi, Christensen y Ferran Torres por lesión, mientras que Dro sigue apartado hasta que se consuma su fichaje por el Paris Saint-Germain. Uno que seguro que será titular ante el Oviedo será Frenkie de Jong. El neerlandés vio la tercera tarjeta amarilla en Champions y no podrá estar el miércoles; por lo tanto, Flick lo pondrá en el once en Liga y ya descansará en la competición europea.

Por su parte, los asturianos solo tendrán las bajas seguras de Bailly y Ejaria para intentar asaltar el templo azulgrana y salir del pozo del descenso.

Alineaciones probables Barça - Oviedo

FC Barcelona: Joan Garcia; Balde, Eric, Cubarsí, Kounde; Frenkie, Olmo, Fermín; Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal.

Oviedo: Aarón Escandell; Rahim Alhassane, Carmo, Costas, Nacho Vidal; Sibo, Colombatto, Reina; Chaira, Viñas, Hassan.