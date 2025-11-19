El Barça opta a todos los premios de los Globe Soccer Awards

El FC Barcelona se postula como uno de los grandes protagonistas en los Globe Soccer Awards 2025, que celebrarán su 16ª edición el próximo 28 de diciembre en el lujoso Atlantis The Royal de Dubái. El club blaugrana aparece entre los favoritos en prácticamente todas las categorías principales, tanto a nivel masculino como a nivel femenino.

En la categoría más importante, la de Mejor Jugador, destacan los nombres Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski y Raphinha, compitiendo con figuras como Mbappé, Haaland, Dembélé, Salah, Wirtz o Kane. En la rama femenina, el club cuenta con una potente representación con Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Patri Guijarro, Ewa Pajor y Alexia Putellas en la categoría de Mejor Jugadora.

Flick, entre los mejores entrenadores

El Barça también está nominado a Mejor Equipo y Mejor Equipo Femenino, compitiendo con clubs como el PSG, que lo ganó todo excepto el Mundial de Clubs, Bayern, Chelsea, Liverpool o Arsenal. También Flick aparece, tras lograr tres títulos en su primer año en el banquillo del Barça, con opciones a ser premiado como Mejor Entrenador, aunque sin duda el favorito es Luis Enrique. Ambos aparecen junto a nombres como Xabi Alonso, Roberto Martínez, Arteta o Conte.

Nominados a mejor club en los 'Globe Soccer Awards' / SPORT

En categorías más específicas, los azulgranas cuentan con presencia en Mejor Centrocampista (Pedri y Fermín), Mejor Delantero (Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal) y Jugador Revelación (Cubarsí) ,galardón este que logró Lamine Yamal el año pasado. Con esta amplia representación, el Barça se confirma como uno de los grandes protagonistas de unos premios que reconocen la excelencia en el fútbol a nivel global gracias a una temporada, la 24-25 que fue histórica.

Pau Cubarsí en acción en un partido en el Estadi Johan Cruyff / Dani Barbeito

Los Globe Soccer Awards los concede la organización Globe Soccer junto al Consejo de Deportes de Dubái, la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y la Asociación Europea de Agentes de Jugadores (EFAA). Los premios fueron creados en 2010 por el director de Globe Soccer, Tommaso Bendoni, Riccardo Silva y Jorge Méndez, que es el agente de Cristiano Ronaldo, curiosamente, quien más galardones tiene con un total de seis.