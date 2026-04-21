El Barça y Òmnium Cultural refuerzan el compromiso con la lengua y el catalanismo

Se acerca una de las fechas más especiales en Catalunya. Sant Jordi está a la vuelta de la esquina y el Barça no ha dejado pasar la oportunidad para reivindicar uno de los grandes pilares del club. Junto a Òmnium Cultural, entidad que promueve la lengua y la cultura catalanas, han lanzado una camiseta solidaria para este jueves 23 de abril bajo el lema "Una llengua ens agermana" ("una lengua nos hermana").

La iniciativa refuerza el compromiso histórico del FC Barcelona con sus raíces y con los valores del catalanismo. Con esta prenda, ambas entidades dan un paso más en la alianza estratégica firmada hace un año, consolidando la implicación del club con el movimiento "Catalán para todos: en cada barrio, en cada escuela, en cada trabajo". Ambos comparten el objetivo de defender la universalización del aprendizaje y el uso social del idioma, destinando todos los beneficios de las ventas a proyectos que fomenten el uso del catalán.

El presidente en funciones del club, Rafa Yuste, subrayó la voluntad de la colaboración: "Desde el FC Barcelona y nuestra Fundación seguimos impulsando y normalizando el uso del catalán en todos los ámbitos del club, situando la lengua como herramienta de cohesión, identidad y transformación social, y proyectándola en el mundo a través de la fuerza global del FC Barcelona".

Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, destacó la importancia de contar con el Barça como altavoz para universalizar estos valores. Antich define el lema "Una lengua nos hermana" como un mensaje cargado de optimismo e inclusión, y lo califica de valiente y necesario en un contexto que considera de "emergencia" para el idioma. Según el presidente de Òmnium, la lengua debe seguir siendo la columna vertebral del país y el principal motor de integración y sentido de pertenencia ante los desafíos actuales.

La camiseta estará disponible en varias tallas a partir del mismo día de Sant Jordi. Los aficionados podrán adquirirla tanto en las paradas y sedes físicas de ambas entidades como online, a través de la Barça Store. Esta acción se suma al trabajo que el club ya realiza en su día a día, como los cursos de lengua para los nuevos fichajes y los residentes de La Masia, garantizando que el catalán sea siempre la lengua de acogida en el seno de la entidad culé.