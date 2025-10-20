Barça - Olympiacos: horario y dónde ver el partido de la Champions League

Barça y Olympiacos abren este martes a las 18.45 horas la tercera jornada de la Champions en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Los azulgranas repiten en casa tras doblegar en los últimos instantes al Girona, con gol del 'delantero' Araújo, mientras que los griegos también vienen de lograr los tres puntos con los menos habituales ante el AEL Larissa por 0-2.

El equipo de Hansi Flick se reencontró con la victoria el pasado sábado, después de dos derrotas consecutivas. Aun así, el triunfo no disipó las dudas defensivas del Barça, al que le generan más ocasiones en comparación a la temporada pasada. El conjunto catalán debe mostrar una versión distinta en Europa, pues el tropiezo contra el PSG ha relegado a los culés a la decimosexta plaza en la fase liga con los tres puntos obtenidos en Newcastle.

Por su parte, Olympiacos también cortó de raíz su mala dinámica con el triunfo liguero, aunque, como sucede en el Barça, sin despejar las malas sensaciones, como reconoció Mendilibar. El equipo del Pireo está vigésimo noveno, con solo un punto en dos partidos, cosechado en casa frente al Pafos. La derrota, previsible, tuvo lugar en el Emirates contra el Arsenal, en un duelo en el que los griegos compitieron de tú a tú ante uno de los candidatos al título.

Para el encuentro de este martes, Flick contará con las bajas de Ter Stegen, Joan García, Gavi, Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha y Ferran Torres, estos dos últimos con la intención de regresar para el clásico de este fin de semana. Por otro lado, Rodinei es el único lesionado de Olympiacos, que recupera a Strefezza.

HORARIO DEL BARÇA - OLYMPIACOS

El partido entre el Barça y el Olympiacos, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, se disputará el martes 21 de octubre a las 18.45 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

DÓNDE VER EL BARÇA - OLYMPIACOS

El enfrentamiento entre el Barça y el Olympiacos se podrá ver por TV y online a través de la plataforma Movistar +, concretamente en Movistar+ Liga de Campeones.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.