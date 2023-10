La 'RFL' del Barça hace olvidar a Dembélé

Raphinha, Ferran y Lamine han tapado el vacío que dejó el francés Joao Félix ha ayudado a alejar el centro de gravedad del extremo derecho

Ousmane Dembélé ha quedado aparcado, en el recuerdo lejano el aficionado culé. El extremo francés abandonó el conjunto azulgrana en los últimos días de la gira de verano en Estados Unidos y en el club había la sensación de que se iba una pieza clave para Xavi. Era un hombre decisivo en el equipo y había que suplir esta ausencia. No era fácil. Pasado el tiempo, los números no mienten: el elenco barcelonista no ha tardado en reemplazar al galo.

Entre Raphinha, Ferran y Lamine Yamal han hecho olvidar al francés, mientras que la llegada de Joao Félix ha permitido equilibrar de nuevo a un equipo que tendía a intentar atacar únicamente por el flanco derecho, donde la inspiración de Ousmane marcaba una mayor o menor cuota de éxito en cada partido. Ahora, el Barça es capaz de generar por ambos costados.

Raphinha suma dos goles y tres asistencias en 281 minutos. Ferran, cuatro tantos en 444 minutos. Y, Lamine, una diana y dos pases de gol en 590. Entre los tres acumulan siete dianas y cinco asistencias en un total de 1315 minutos. El promedio de la 'RFL' es de un gol cada 187 minutos y una asistencia cada 265. Por su parte, Dembélé aún no ha marcado en 675 minutos y su promedio de pases de gol es de uno cada 337 minutos.

Menos desborde; más entendimiento del juego

Xavi Hernández siempre fue el mayor avalador de Dembélé, algo lógico teniendo en cuenta la gran habilidad del galo en el uno contra uno. Sin embargo, sus sustitutos en el extremo derecho están exhibiendo una mayor capacidad de capitalizar su rendimiento. De todos ellos, solo Lamine le aguanta el pulso a la hora de desbordar, pero tanto el extremo de 16 años como Ferran y Raphinha muestran un mayor entendimiento del juego, algo que se acaba traduciendo en números. Tanto individuales como colectivos. El curso pasado a estas alturas, el Barça registraba 25 goles tras 11 partidos. Ahora lleva 27. Y dos puntos más.