El Barça no se olvida de Messi en el día que Leo volvió a hacer historia

El FC Barcelona no se ha olvidado de Leo Messi en el día en el que el genio de Rosario ha vuelto a hacer historia en el mundo del fútbol, esta vez enfundado en la camiseta de Argentina. La entidad azulgrana se ha sumado a los que han elogiado a Leo por conseguir un nuevo récord goleador en el Mundial 2026, y también para presumir de que el 'GOAT' tiene ADN La Masia.

Precisamente un emoticono que reproduce la figura de la cabra (goat en inglés), habitualmente la manera de suplir el acrónimo 'GOAT' (Greatest OF All Time, 'el mejor de todos los tiempos') acompaña a la palbra LEGEND y a la foto de un joven Messi celebrando un triunfo o un gol durante su etapa en el Barça. Leo luce el uniforme de la temporada 2020/11, cuando la entidad conquistó su cuarta Champions ante el Manchester United en Wembley, además de la Supercopa de España y de La Liga. El argentino, junto a Xavi Hernández y Andrés Iniesta, había copado el podio del Balón de Oro 2010 unos meses atrás...

Sin embargo, Leo Messi no es noticia a día de hoy por su legendario pasado, sino por su brillante presente. El capitán de la Albiceleste lideró a su equipo en el estreno en el Mundial frente a Argelia (3-0) con un 'hat trick' -el primero que logra en sus seis citas mundialistas- que lo sitúa como el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo cuando acaba de arrancar su participación en esta edición.

La demostración del rosarino llega en la misma jornada en la que otros de los grandes talentos del Planeta Fútbol se reivindicaron, como es el caso de Kylian Mbappé, autor de un doblete en el debut de Francia frente a Senegal (3-0) o de Erling Haaland, que firmó igualmente dos tantos en el Irak-Noruega (1-4). Precisamente el atacante del Manchester City es uno de los futbolistas que se rindieron públicamente a su demostración, asegurando que los de Messi es una locura y acompañando su frase con una corona para rendirle pleitesía.