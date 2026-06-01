El Barça no se olvida de Kane

Tras la confirmación oficial de la salida de Robert Lewandowski al final de la presente temporada, el FC Barcelona sigue trabajando en la incorporación de un delantero de élite para el curso 2026/27. El fichaje soñado de Julián Álvarez se ha complicado enormemente: el Atlético de Madrid, a través de su presidente Enrique Cerezo y de comunicados en redes, ha sido rotundo al afirmar que el argentino "será jugador del Atlético por muchas temporadas".

Julián Álvarez sigue siendo una opción para el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

Con esta vía en duda, la carpeta del '9' sigue abierta y Harry Kane gana enteros como alternativa real. David Bernabeu, en el programa La Posesión de SPORT, ha confirmado que la opción del inglés no está descartada en absoluto: "Hace unos meses se extinguió una cláusula de 65 millones. Quien lo quiera tiene que negociar con el Bayern, algo que no es fácil".

"El Bayern empezaría a negociar a partir de los 80 millones. Se habló de que a Kane no le gustaría llegar al Barça; es algo que no es verdad. Ha habido sondeos recientes con el entorno del inglés. Me decían de manera textual: 'No quitemos a Kane de la lista si no sale lo de Julián', así que no lo descartemos", afirmó Bernabeu.

Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich / EFE

Harry Kane tiene contrato con el Bayern hasta junio de 2027 y, según Transfermarkt, su valor de mercado actual ronda los 60 millones de euros. En sus tres temporadas en Múnich acumula 146 goles, una media de 48 tantos por temporada, demostrando una regularidad goleadora excepcional.

No sería el primer acercamiento

El precandidato a la presidencia Xavier Vilajoana ya reconoció públicamente durante la precampaña que había tenido contacto directo con el entorno del delantero. Según Bernabeu: "Dos directores deportivos habían contactado con el entorno del inglés, recibiendo un feedback positivo".

Aunque el propio Kane ha restado importancia a los rumores en los últimos meses (asegurando estar centrado en el Bayern), el círculo del jugador no cierra la puerta a una posible aventura en el Barça, donde llegaría como un fichaje de experiencia y jerarquía similar al que fue Lewandowski en 2022.

La dirección deportiva blaugrana mantiene varias opciones sobre la mesa, pero la del capitán de Inglaterra se consolida como una vía viable y de alto nivel si finalmente no prospera la operación Julián Álvarez. El mercado de verano dirá la última palabra.