El Barça y el Olot refuerzan su alianza con un nuevo convenio de colaboración

El FC Barcelona y la UE Olot han firmado este jueves un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de reforzar los vínculos entre ambas entidades y consolidar una relación basada en la formación, el desarrollo de jóvenes futbolistas y los valores compartidos dentro del fútbol catalán.

La firma tuvo lugar en las oficinas del club azulgrana y contó con la presencia de representantes de ambas instituciones. Por parte del Barça asistieron Rafa Yuste, presidente del club; José Ramón Alesanco, director del Fútbol Base y de La Masia; y Josep Llorca, responsable de Gestión de Fútbol. La delegación de la UE Olot estuvo encabezada por su presidente, Joan B. Agustí, acompañado por el vicepresidente deportivo, Jordi Masó, y el director deportivo, Lluís Micaló.

Apuesta por la formación y el talento joven

El nuevo acuerdo permitirá fortalecer la colaboración deportiva e institucional entre ambos clubes, especialmente en el ámbito del fútbol formativo. La intención es impulsar el desarrollo de jóvenes jugadores y estrechar la cooperación entre dos entidades que comparten una visión similar sobre la importancia de la formación dentro del deporte.

El convenio se enmarca en la apuesta del FC Barcelona por seguir colaborando con entidades que desempeñan un papel clave en la detección y formación de futbolistas. El objetivo es fortalecer el fútbol base y favorecer el desarrollo integral de los jugadores desde las etapas formativas.

Partido entre el Barça Atlètic y la UE Olot / David Borrat / EFE

Una relación con raíces históricas

La firma también sirvió para poner en valor los vínculos históricos que unen a ambas instituciones. Durante el acto, Rafael Yuste destacó que Barça y Olot comparten una larga tradición dentro del fútbol catalán y recordó la relación existente desde los tiempos de Joan Gamper, fundador del club azulgrana y una de las figuras vinculadas a los orígenes de la entidad de La Garrotxa.

Por su parte, Joan B. Agustí celebró el acuerdo y subrayó la importancia que supone para el Olot seguir estrechando lazos con el Barça, así como la conexión histórica y los valores compartidos entre ambas entidades.

Más allá del acuerdo institucional, la UE Olot se ha consolidado como uno de los proyectos más singulares del fútbol catalán. Desde 2017 mantiene una política de incorporaciones centrada exclusivamente en futbolistas nacidos o formados en los Países Catalanes, una filosofía que también aplica en sus categorías inferiores y que ha marcado su identidad deportiva en los últimos años.