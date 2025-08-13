El Barça tiene el OK de LaLiga para utilizar la baja de Ter Stegen

Un paso más. El FC Barcelona ya ha recibido el OK de LaLiga para utilizar la baja médica de Marc-André ter Stegen. A la espera de conocer el tiempo exacto en que el guardameta alemán estará alejado de los terreno de juego, el club blaugrana ha informado en un comunicado nocturno que su baja "cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente". En este sentido, podrá tramitar la baja federativa de su primer capitán y, así, acelerar el trámite de las inscripciones.

Tal y como explicamos en SPORT, en las oficinas del Camp Nou se respiraba optimismo al respecto y hoy ya han recibido luz verde desde la patronal. De esta manera, el Barça "procederá a formalizar la inscripción de Joan Garcia de forma inmediata" sin haberse situado todavía en la regla 1:1 del 'fair play' financiero.

Con la baja prolongada del alemán durante la primera parte de la temporada, el club podrá liberar hasta el 40% de su salario —solo se desbloquea el 80% si finalmente el periodo de recuperación llega a los cinco meses al estar el mercado todavía abierto— para destinarlo directamente a reforzar la portería.

Por ello, el guardameta de Sallent ya podrá estar disponible para Hansi Flick a partir del estreno del equipo en LaLiga, cuya primera jornada la disputará en Son Moix contra el Mallorca este mismo sábado 16 de agosto (19:30 horas).

Efecto dominó

La prioridad absoluta en lo que a las inscripciones se refiere la ostentaba Joan Garcia. Sin embargo, no es el único que estaba pendiente de poder estar inscrito. El objetivo es que Marcus Rashford también pueda estar disponible para el partido contra el conjunto balear.

Posteriormente, están los casos de Szczesny, teórico suplente del de Sallent, Gerard Martín, que no puede tener fichar del filial por ser mayor de 23 años, Marc Bernal y Roony Bardhji, cuya situación no corre tanta prisa por la posibilidad de inscribirlos con ficha del Barça Atlètic.

Todo ello nace del informe del auditor sobre los asientos VIP del Spotify Camp Nou, que todavía no ha llegado. En el Barça contaban con que Crowe daría luz verde a este activo y podrían imputarse los 100 millones de euros de ingresos. La firma sigue sin estamparse en el informe y el club culer no puede contar, todavía, con este dinero, por lo que todavía no ha podido regresar a la regla 1:1. Es por ello que se ha contemplado la opción del aval, tal y como sucedió en 2022 con la inscripción de Koundé.

En este sentido, SPORT también pudo confirmar que existe incluso un aval personal preparado para activarse si hiciera falta a última hora para alcanzar la regla del 1:1, ya sea por una pequeña diferencia de espacio salarial o por una inscripción concreta como se hizo en su día con Jules Kounde. Pese a ello, el mensaje que transmiten desde las oficinas del club es de plena confianza en que, esta semana o como muy tarde la próxima, puedan entrar en LaLiga todos los jugadores pendientes.