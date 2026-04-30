El Barça, con un ojo en el gran rendimiento de Sergi Domínguez en el Dinamo de Zagreb

No es nada fácil para aquellos jugadores que llevan un buen puñado de años en La Masia, mamando de un mismo estilo y filosofía, salir del ecosistema Barça para ganarse las habichuelas cuando dan el salto al fútbol profesional.

Sergi Domínguez, en una imagen con el Dinamo de Zagreb / Dinamo Zagreb

Triunfar de azulgrana solo está al alcance de unos pocos elegidos. El resto, la inmensa mayoría, deben escoger el lugar adecuado para intentar evolucionar y erigirse en futbolistas profesionales. Ganarse la vida con ello, vaya. Ensayo-error. Hay decisiones que acaban saliendo bien y otras, no tanto.

Movimiento acertado

En el caso de Sergi Domínguez podemos decir que su movimiento fue claramente acertado. El apostar por el Dinamo de Zagreb podía parecer, de primeras, alejarse un poco del foco. Pero nada más lejos de la realidad. Domínguez, que estuvo la primera mitad de temporada con el primer equipo del Barça y llegó a disputar varios encuentros oficiales a las órdenes de Flick, ha crecido una barbaridad en el país balcánico.

Charlamos en SPORT con el central formado en La Masia / Sergi Capdevila

Sergi ha tenido la oportunidad de consolidarse en un equipo que ha disputado Europa League esta temporada (cayó en los playoffs) y se ha convertido en una pieza indispensable. Acumula la friolera de 3.395 minutos repartidos en 39 encuentros oficiales.

Cifras

Es justo lo que necesitaba, tener protagonismo en la élite tras salir del radar del Barça, que lo traspasó al Dinamo a cambio de 1,2 millones de euros y guardándose un 20% de una futura venta. Llegó al club azulgrana en 2017 siendo un chiquillo y se marchaba a los 20 años, ocho después, en busca de un proyecto en el que crecer.

Sergi Domínguez es indiscutible en el Dinamo / INSTAGRAM

"Le pregunté a Dani Olmo antes de decidir 100% para que me contara un poco. Me dijo que la Liga estaba ganando nivel, pero que si estaba yo bien no tendría ningún problema para jugar. Para desarrollarse y coger experiencia es una muy buena Liga", contó en una entrevista para SPORT de hace un par de meses.

El gran nivel que está dando Sergi no está pasando desapercibido para nadie. Ni para el Barça. La Liga croata es un hervidero de 'scouts' de todo el fútbol europeo. Allí se cuecen algunas de las grandes perlas que emergen en el viejo continente. Y ya no es un destino exótico, sino un escaparate.

Crecimiento y futuro

Sergi Domínguez ha sido, como decíamos, indiscutible en su primer año fuera de casa. Recientemente, el conjunto balcánico se ha proclamado campeón de Liga con una superioridad amplísima. 15 puntos por encima del gran rival, el Hajduk Split. Y con el central barcelonés como una de las piezas clave.

Este buen nivel mostrado ha despertado el interés de varios clubes importantes. Recientemente, en Italia se habló de una oferta de la Lazio. Según ha podido saber SPORT, el Dinamo, consciente de su progresión y cartel, no escuchará ofertas por debajo de los 10 'kilos'.

Sergi Domínguez celebra el título de Liga con el Dinamo / Instagram

No es algo que vaya a decidirse ya ni en los próximos días. El club croata tiene claro que no va a malvender a uno de sus grandes activos. En cualquier caso, por menos de 10-15 millones no abandonará la entidad.

El Barça, atento

El Barça, por su lado, no es ajeno al crecimiento del jugador formado en las entrañas de La Masia. El club barcelonista se guardó en torno a un 20% de una futura venta, así que podría llevarse un buen pellizco por él.

Sergi no escondió hace unos meses cuando charlamos con él su gran sueño: "Mi objetivo es volver a casa, tengo todo en Barcelona. El objetivo final sería volver a jugar en el Barça. Es difícil, pero lo intentaré como el que más. Tengo todo allí, casa, amigos, familia. Sería lo mejor que me podría pasar. Pero debo demostrarlo, jugar y si llega la oportunidad, ojalá".