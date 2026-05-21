El Barça ofrecerá la renovación a Ferran Torres

Tras perderse el último partido de Liga ante el Betis por unas molestias musculares sin demasiada importancia, Ferran Torres está listo para despedir la temporada de clubes este sábado en Mestalla ante el Valencia, el equipo en el que se formó. Después, gozará de unos pocos días de descanso antes de incorporarse a la concentración de la selección española para jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Este lunes, su nombre aparecerá en la lista de convocados de Luis De la Fuente para dicha cita.

El 'Tiburón' se incorporará a la selección española tras haber cuajado una más que notable temporada vestido de azulgrana. Su rendimiento ha sido muy bueno, con 21 goles anotados en 48 partidos y muchos encuentros siendo el delantero centro titular por delante de Robert Lewandowski. A tanta buena noticia, puede Ferran Torres añadir una más en un futuro no muy lejano. Y es que el Barça tiene pensado ofrecerle la renovación.

El valenciano acaba contrato el 30 de junio del 2027 y, tras la marcha de Robert Lewandowski, tienen claro en la dirección deportiva del Barça que no pueden perder a otro delantero centro a pesar de tener claro que el gran objetivo este verano de Deco no es otro que fichar a un gran goleador. La posición, de todos modos, debe estar bien cubierta y doblada. Con el futbolista que llegue y Ferran Torres, un jugador que se ha ganado con su trabajo y sus goles la confianza de Hansi Flick.

Ferran Torres celebra su golazo contra el Real Madrid / Valentí Enrich

Ferran Torres llegó al Barça en enero del año 2022 desde el Manchester City por 55 millones de euros y desde entonces ha marcado 65 goles con la camiseta azulgrana, siendo sus cifras y su juego muy importantes en estas dos últimas temporadas con Flick en el banquillo. Fue, por ejemplo, el máximo goleador en la Copa del Rey del pasado curso, siendo también elegido MVP de la final ganada por el Barça ante el Real Madrid en Sevilla.

Por todas estas cosas y también por el equilibrio del vestuario, siendo Ferran Torres gran amigo de Pedri, su continuidad en el club es importante. Lo es para el Barça y también para el jugador. Se siente muy cómodo en el Barça y en el vestuario azulgrana y su único deseo es ampliar contrato y seguir muchos años en el Spotify Camp Nou a pesar de saber que otros equipos, como el Atlético de Madrid, también desearían contar con sus servicios.

Desde la dirección deportiva todavía no se han puesto en contacto con los agentes de Ferran Torres, pero tienen pensado hacerlo a lo largo del verano, pues, aunque la norma ha tenido excepciones, la idea de Deco es que los jugadores no entren sin renovar en su última temporada de contrato. El 'fair play' financiero y la masa salarial también serán importantes para marcar los tempos del acuerdo.

Las intenciones del club son bien recibidas tanto por el jugador como por su agente, pues andaban algo mosqueados con los rumores que decían que el Barça podría poner al valenciano en el mercado este verano. La realidad es que se apuesta por su continuidad.