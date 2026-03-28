El Barça ofrecerá un año a Lewandowski y decidirá el jugador: no está claro que siga

El presidente electo del Barça, Joan Laporta, ha venido asegurando que le gustaría que Lewandowski siguiese en el club. Es un gesto hacia un delantero que apostó por el Barça en un momento difícil y cuyo rendimiento sigue inmaculado a pesar de que ahora está más dosificado. La dirección deportiva del equipo blaugrana le ofrecerá un año de contrato con una rebaja importante a nivel de fijo y unos variables más altos. Una buena oferta para retenerle, pero será el propio futbolista el que acabe tomando la decisión y, para ello, será clave una última charla pendiente con Hansi Flick. El polaco tiene claro que desea sentirse útil en el proyecto deportivo y reconocido para estar plenamente convencido de continuar.

Todo se va a llevar con máxima naturalidad porque Lewandowski sabe perfectamente de que va todo esto y su agente, Pini Zahavi, mantiene una relación excelente con el Barça y también gestiona la carrera de Flick. El jugador polaco ya ha dejado claro que quiere un tiempo para dar una respuesta a su futuro, pero en el Barça entienden que la fecha podría ser a finales de abril o principios de mayo para que todas las partes tengan tiempo para reaccionar.

Lewandowski siempre ha priorizado al Barça. Ya lo hizo cuando se fue del Bayern de Múnich presionando al máximo a un club que estaba en la elite para irse a un proyecto en construcción. Fue un golpe importante para el Barça en aquellos momentos y el club está en deuda. Pero ahora entran otras variables. La primera es la económica: Lewandowski tiene ya ofertas muy importantes encima de la mesa y que le aseguran, al menos, dos temporadas. Hay propuestas interesantes a nivel deportivo como las que llegan desde Italia con Juve y Milan como protagonistas. También hay ofertas muy altas desde Turquía y aventuras más alejadas de la primera línea competitiva como las que llegan de la MLS, con Chicago Fire como equipo más interesado. Las opciones de Arabia Saudí, que también existen, parecen ya descartadas por el propio futbolista.

A nivel económico, el Barça no va a poder ni querer competir con estas propuestas, ya que la oferta será de solo una temporada sin opción a otra más. Y, además, el club le podría rebajar el salario fijo en casi un cincuenta por ciento incluyendo variables de goles marcados o partidos jugados para elevar sus emolumentos. Será una buena propuesta, pero más baja en dinero y en años de lo que tiene encima de la mesa.

Pero Lewandowski valora, sobre todo, el aspecto deportivo. Y por eso desea hablar con Hansi Flick y Deco para saber su rol. Está dispuesto a quedarse con un papel más secundario si el Barça acaba fichando a un delantero centro titular, pero desea sentirse útil y valorado. Está muy a gusto en el Barça pero no se quedará por quedarse, ya que se siente bien físicamente y cree que aún puede aportar muchas cosas.

Es evidente que Lewandowski es consciente de que, internamente, hay debate sobre su continuidad y quiere que todos sean claros para asumir su renovación. Este curso ha jugado menos y en algunos momentos de la temporada se le ha cuestionado, por lo que le gustaría franqueza para afrontar la decisión. Y a partir de esas premisas y con el corazón en Barcelona, Lewandowski comunicará su futuro lo antes posible. Y no está tan claro que se quede.

El Barça sí que le va a dejar claro que apuestan por él y que también desean fichar a un '9' titular con características diferentes a las suyas. Quedará claro que no partiría como titular, pero sí tendría minutos. Si Lewandowski renueva y se acaba firmando ese delantero deseado -Julián Álvarez es el gran sueño- quien tendría el futuro más comprometido es Ferran Torres. La dirección deportiva cree que tres delanteros no deberían convivir en el equipo, por lo que se buscaría una solución. Todo se dilucidará en unas semanas.