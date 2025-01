El Barça ofrece la Supercopa de España tras el pasillo del Betis

El FC Barcelona ha vuelto a casa después de conseguir la Supercopa de España. El encuentro de octavos de Copa del Rey ante el Betis es el primero que el equipo de Hansi Flick disputa como local en el nuevo año y también el inmediatamente posterior a la victoria ante el Real Madrid por 2-5. Es por ello que el conjunto azulgrana ha aprovechado la ocasión para ofrecer el trofeo a toda la afición presente en la grada del Estadi Olímpic Lluís Companys en manos del hoy capitán Ronald Araujo.

Minutos antes del inicio del encuentro, la plantilla del Barça ha saltado al campo para mostrar el título a sus aficionados. Tras un pasillo de los jugadores del Betis, los culés han celebrado el triunfo en la competición jugada en Arabia Saudí. Este título ha reavivado la euforia en el barcelonismo, después de unos últimos meses de año en los que el equipo perdió la ventaja conseguida en LaLiga y del nerviosismo generado por la incertidumbre alrededor de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor.

El Barça ya dio signos de recuperación es el partido ante el Atlético de Madrid en Montjuïc, en el que no consiguió la victoria, pero presentó un gran nivel de juego. No obstante, la actuación del equipo en la Supercopa de España ha sido inmejorable. En las semifinales vencieron al Athletic Club con los goles de Gavi y Lamine Yamal y en la final aplastaron y humillaron al Real Madrid con un 2-5, un resultado que pudo haber sido aún mayor si Szczesny no hubiera sido expulsado.

Así pues, el conjunto entrenado por Hansi Flick tiene la moral por las nubes y también la motivación para afrontar la segunda parte de la temporada en la que se jugarán los tres títulos más importantes. El que tienen más a mano es la Copa del Rey.