El Barça ofrece dos jugadores al Oviedo

El empate del Girona en Vallecas certificó el descenso del Real Oviedo a Segunda División tan solo un año después de haber ascendido por primera vez desde la temporada 2000-01. Los asturianos, con 29 puntos a falta de tres jornadas, son el primer equipo de LaLiga que consuma su descenso. Pese a un buen arranque de curso, han sido colistas durante gran parte de la temporada y pocas veces han logrado asomar la cabeza para escapar de la zona de permanencia.

Aunque aún quedan tres jornadas por disputarse, los equipos ya empiezan a perfilar la planificación del próximo curso. En este contexto, la directiva del FC Barcelona ha entrado en escena en el club asturiano, ofreciendo a dos de sus canteranos más prometedores para que tengan minutos la temporada 26/27 en la categoría de plata: Xavi Espart y Toni Fernández.

Se tratan de dos jugadores del filial que ya han debutado con el primer equipo y, según la información del periodista Juan Velázquez, la intención es que ambos, con pocas opciones de protagonismo arriba, salgan cedidos al Oviedo para tener más minutos y peso la próxima temporada.

Unos movimientos que podrían estar sujetos a la compra permanente de Joaquín Delgado, uno de los fichajes con mayor impacto en el filial en esta segunda mitad de curso. El de Utrera, propiedad del conjunto asturiano, llegó cedido en invierno al Barça Atlètic, donde ha disputado 17 partidos y ha anotado 7 goles, aunque sin el premio final de disputar los play-offs de ascenso a Primera RFEF. Sin embargo, la intención del club azulgrana es adquirir al jugador en propiedad y, aunque las cesiones de Xavi y Toni serían operaciones independientes, podrían ayudar a abaratar la operación.

Cesión y un mínimo del 66% de los minutos

Xavi Espart (18 años) ha sido la última irrupción de la Masia en debutar este año. Se estrenó en Saint James’ Park entrando en los minutos finales y, pocos días después, disputó los 90 minutos ante el Sevilla dejando buenas sensaciones. Con la recuperación de Koundé, ha ido entrando en convocatorias pero sin minutos, alternando también con el filial. Aun así, por lo poco que se le ha visto con el primer equipo, ha demostrado ser un jugador con mucho futuro y a tener muy en cuenta.

Xavi Espart ha debutado en el primer equipo de la mano de Flick / Valentí Enrich

Toni Fernández (17 años) es otra de las joyas que lleva tiempo entrando en las convocatorias del primer equipo, aunque apenas ha tenido oportunidades por la alta competencia en la mediapunta y las posiciones de ataque. Por ello, ha completado la temporada con el filial en Segunda RFEF, una categoría que se le queda corta por su calidad y potencial: ha disputado 25 partidos, con 5 goles y 3 asistencias.

Ya debutó el año pasado en Copa ante el Barbastro y esta temporada fue titular ante el Girona en octubre, aunque desde entonces no ha vuelto a jugar con el primer equipo. El salto definitivo aún se le resiste y una cesión a una categoría superior aparece como la mejor opción para terminar de explotar sus cualidades.

Toni Fernández durante un partido con el Barça Atlètic / FCB

La directiva del Barça plantea que la cesión podría incluir una condición que obligue a ambos futbolistas a disputar, como mínimo, el 66% de los minutos de la temporada. En caso de que se alcance un acuerdo entre todas las partes, el vínculo de los dos jugadores con el club azulgrana se prolongaría un año más.