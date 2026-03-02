El Barça ofrece a Baba Korouma ficha del Juvenil A

El Barça quiere seguir dando pasos firmes con Baba Korouma y el futbolista lo sigue demostrando en el terreno de juego. Según ha podido saber SPORT, el club azulgrana le ha trasladado su intención de ofrecerle ficha del Juvenil A, una categoría en la que ya está compitiendo esta temporada pese a que por edad todavía le correspondería el Juvenil B.

El movimiento supone un reconocimiento claro por parte del club a su rendimiento y a la evolución que ha mostrado durante la temporada. En los despachos entienden que su nivel competitivo está a la altura de la máxima exigencia juvenil y que está preparado para rendir un nivel por encima de lo que le correspondería por edad.

El central responde a un perfil de defensa muy buscado en la élite europea y encaja a la perfección con lo que busca el Barça en estos momentos para fortalecer el eje de la zaga del primer equipo: un central joven, alto, con buena salida de balón y, lo más importante, zurdo. Aunque aún es muy pronto, pues el futbolista apenas tiene 17 años, en el Barça lo ven como un central de futuro por su regularidad y sus avanzadas características a una edad tan temprana.

Reunión para ofrecerle ficha del Juvenil A

Por todo ello, esta misma mañana se ha producido una conversación entre el club y el padre del futbolista en la que se le trasladó formalmente esa voluntad de consolidarle con ficha del Juvenil A, un gesto que confirma la valoración interna que existe sobre su temporada.

Baba Korouma está firmando su mejor campaña desde que llegó al Barça. Se ha asentado como central izquierdo y se ha convertido en uno de los defensas más fiables del equipo, hasta el punto de ser uno de los jugadores más regulares del curso.

Un jugador de futuro

En sus inicios actuaba como pivote o interior. Siempre destacó por su talento, su calidad técnica y su físico, aunque necesitaba estabilidad. Este año ha reducido al mínimo los errores y ha ganado seguridad. Hoy es un central concentrado, con personalidad para ordenar la línea defensiva y asumir responsabilidades en momentos clave. Ha formado pareja con distintos compañeros en el eje derecho, pero él se ha mantenido como titular en el perfil izquierdo. Incluso cuando ha tenido que actuar de lateral por necesidades puntuales, ha respondido con solvencia.

Su pierna izquierda es uno de sus grandes argumentos. Saca el balón con criterio, rompe líneas con diagonales precisas y no duda en probar el disparo lejano cuando el partido lo permite. Esa calidad le permitiría jugar en el centro del campo, pero es en la defensa donde está marcando diferencias.

Más maduro, más regular y plenamente adaptado al modelo del Barça, Korouma está demostrando que puede competir con garantías en una categoría que, por edad, aún no le correspondía. La propuesta del club es la consecuencia lógica de una temporada de crecimiento real.