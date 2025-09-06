¡El Barça hace oficiales los dorsales de la temporada!

Tras cerrarse el mercado de fichajes y con la competición ya en marcha, el Barça ya cuenta con la lista definitiva de jugadores inscritos en LaLiga y la Champions League y los respectivos dorsales que lucirán esta temporada. El club lo ha hecho oficial tras confirmar de manera oficiosa la validación de la inscripción de Bardghji compartiendo en sus canales el listado definitivo de la primera plantilla de Hansi Flick.

Los números del primer equipo no presentan sorpresa alguna y se mantienen también los mismos dorsales que ya conocimos cuando la UEFA, esta misma semana, confirmó la 'lista A' del club azulgrana para la máxima competición continental.

Cuatro cambios más allá de los fichajes

La relación de dorsales es la validación definitiva del inicio de una nueva era, que tomó forma con la elección del '10' por parte de Lamine Yamal. El crack de Rocafonda asumió el reto de vestir el mítico dorsal tras el adiós de Ansu Fati y en este inicio de temporada ya ha demostrado que la responsabilidad no le pesa. Por su parte, Pau Cubarsí cogió el relevo a Iñigo Martínez como 'kaiser' de la defensa con el '5' a la espalda, dejando libre el '2', mientras que Gerard Martín, ya como jugador del primer equipo al ser mayor de la categoría sub-23, dejó atras el '35' por el '18' de su ídolo Jordi Alba.

La última novedad con los ya presentes la temporada pasada es Marc Bernal, que finalmente se queda con el 22 tras superar su larga lesión de rodilla, dejando atrás el '28' de su debut como jugador del filial. Tras un verano movido en el que su inscripción como jugador del primer equipo peligró por los problemas de límite salarial, el centrocampista de Berga asumirá galones como miembro de pleno derecho de la primera plantilla mientras recupera poco a poco la forma.

En el capítulo de incorporaciones, una de las grandes incógnitas que se resolvió antes del debut liguero fue el dorsal que luciría Joan Garcia. Tras el 'perdón' del club a Ter Stegen por firmar el informe para la Comisión Médica de LaLiga, el alemán mantuvo el '1' y la capitanía, dejando el '13' como única opción viable para el de Sallent. Rashford, por su parte, eligió el 14, un número cargado de historia en el club por su simbología asociada a Johan Cruyff y utilizado en Can Barça por leyendas como Henry.

Como ya hemos informado en SPORT, Roony Bardghji no figura inscrito con dorsal del primer equipo pero se le puede considerar jugador de la primera plantilla. El sueco, incorporado este verano desde el Copenhague, aparece registrado como jugador del filial aunque ya tiene la validación de la patronal para participar con cuando Flick lo decida, pero manteniendo ficha del Barça Atlètic.

Porteros Ter Stegen (1)

Joan Garcia (13)

Szczesny (25)

Kochen (31) Defensas Balde (3)

Araujo (4)

Cubarsí (5)

Christensen (15)

Gerard Martín (18)

Kounde (23)

Eric (24)

Jofre (26) Centrocampistas Gavi (6)

Pedri (8)

Fermín (16)

Casadó (17)

Olmo (20)

De Jong (21)

Bernal (22)

Dro (27)

Guille (30) Delanteros Ferran (7)

Lewandowski (9)

Lamine Yamal (10)

Raphinha (11)

Rashford (14)

Bardghji (28)

Toni (29)

Dorsales para los más jóvenes

En el listado final compartido por el club no aparecen los jóvenes formados en La Masia que complementan la escuadra de Hansi Flick para este curso: Kochen (31), Jofre (26), Dro (27), Guille (30) y Toni (29), todos ellos en dinámica con los mayores desde el inicio de la pretemporada y listos para ayudar en caso de que el alemán lo considere necesario.