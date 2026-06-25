El Racing bloquea el acuerdo con Jorge Salinas

El acuerdo entre el FC Barcelona y Jorge Salinas está en stand by por el desacuerdo en la interpretación del contrato con el jugador y el Racing de Santander. Según el club cántabro, la cláusula del jugador era de 8 millones de euros, pero pasaba a 16 si el Racing subía a Primera División. Por esta razón, después de su ascenso, el Racing pide esta cantidad al Barcelona. Por su parte, el club azulgrana y el agente del jugador considera que el Racing será equipo de Primera División el 1 de julio, cuando acabe oficialmente la temporada 2025-26. Entiende que un jugador que acaba de subir a Primera División no puede tener un coste de 16 millones de euros. Este es el principal escollo para formalizar el traspaso que, una vez definido el precio, se pasaría a negociar si se paga en cash o, por contra, el Barcelona incluye a jugadores de por medio ya sea Virgili.

El jugador, de momento, se ha incorporado a la selección española sub 19 para preparar el Europeo, después de que fuera incluido en la lista de jugadores que disputará en Gales el Campeonato de Europa que tendrá lugar del 25 de junio al 11 de julio.

Después de la concentración de la selección juvenil en Alfaz del Pi (Alicante), disputará un Europeo en que el España competirá en el Grupo A, junto a Gales, Alemania y Dinamarca. El partido frente a los anfitriones tendría lugar en el último domingo (28) de este mes de junio, mientras que la Roja se medirá a Dinamarca el miércoles, 1 de julio, y a Alemania el sábado, día 4. A partir de ese momento, y siempre que España consiga el pase, tendrá que afrontar las rondas eliminatorias.

La buena temporada de Jorge Salinas, convertido en pieza fundamental en la defensa del Racing para conseguir el ascenso a Primera División, no pasó desapercibida para los servicios técnicos del Barça que se movieron rápido para atar su contratación, conscientes de su calidad y polivalencia para jugar en diferentes demarcaciones de la defensa y de que era seguido por otros clubes de LaLiga y de la Premier y su proyección de futuro es muy grande. La buena relación de su representante Jorge Mendes con los responsables azulgranas, así como el deseo del futbolista de recalar en el Spotify Camp Nou, permitió que el preacuerdo a la espera de cerrar la negociación con el Racing de Santander.

Y es en este punto en el que se encuentra la operación. El Barça es plenamente consciente de que si abona la cláusula antes del 30 de junio fichará al joven defensa central zurdo por 8 millones de euros, una cantidad que se disparará a partir del 1 de julio hasta los 16 millones de euros. La intención es que el Racing acepte incluir en la operación la cesión de alguna joven promesa de la cantera que acepte el reto de buscar minutos en un equipo recién ascendido a Primera División.

Otros clubs, como el Villarreal o el Atlético de Madrid, están al acecho pero en cualquier A pesar de estos movimientos, la entidad blaugrana sigue llevando la iniciativa, pues la intención es que el jugador se ponga a las órdenes de Hansi Flick y que tenga ficha del primer equipo cuando se incorpore a la pretemporada del equipo.