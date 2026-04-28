El Barça observará a Mika Godts, la joya de moda en Europa, en el Ajax-PSV

Mientras sobre el terreno de juego los pupilos de Hansi Flick trabajan para certificar la Liga y culminar de la mejor forma posible la temporada, la dirección deportiva del FC Barcelona ya trabaja intensamente en los despachos con vista al futuro. Deco y sus ayudantes planifican el futuro con el objetivo de reforzar la plantilla blaugrana y dar un paso más a nivel competitivo, sobre todo en Europa.

Como no podría ser de otro modo, la secretaría técnica culé está muy pendiente de los futbolistas que emergen en el continente. Esos jugadores que aún no han dado el salto a un club top y que, por consiguiente, pueden ser buenas opciones de mercado. En este sentido, desde Países Bajos aseguran que el Barça está muy pendiente de Mika Godts, joven promesa del Ajax que ha 'explotado' esta temporada. 16 goles y 13 asistencias registra el extremo izquierdo en 39 apariciones con el conjunto neerlandés. Este fin de semana, sin ir más lejos, marcó un auténtico golazo ante el NAC Breda.

Según Lentin Goodijk, periodista del medio de comunicación 'Voetbal International', el Barça examinará a Godts en el partido del Ajax contra el PSV del próximo fin de semana (2 de mayo). El ya campeón de la Eredivisie será un buen rival para analizar cómo se desenvuelve el prometedor atacante, con contrato en su equipo hasta 2029 y un valor de mercado de 25 millones de euros.

El Barcelona no será el único gran club que enviará un ojeador a Ámsterdam para espiar a la perla belga. Siempre según la información citada, Arsenal y Chelsea también lo harán, mientras que otros equipos como Manchester United, Manchester City y Bayern Múnich le han visto de cerca en las últimas semanas y lo mantienen en sus listas de futuribles. La competencia para firmar a Mika será máxima.

La baza de Jordi Cruyff

Cabe recordar que Jordi Cruyff 'espió' a varios canteranos del Barça el pasado fin de semana. El director deportivo del Ajax fue una de las caras conocidas en el palco del Johan Cruyff en el partido del filial blaugrana ante el Atlètic Lleida. Tiene el ojo puesto en varias promesas de la Masia como Shane Kluivert, Álvaro Cortés o Toni Fernández y desde Países Bajos, concretamente el periodista de 'De Telegraaf' Mike Verweij, se apuntó hace unos días que también está interesado en algunos jugadores del primer equipo como Iñaki Peña o Roony Bardghji.

Es evidente que la figura de Jordi Cruyff, que estuvo en el área deportiva del FC Barcelona entre 2021 y 2023, podría ser una buena baza para el Barça para ganar la carrera por Mika Godts en caso de que decida acometer su fichaje. Ayuda el hecho, obviamente, que en las oficinas 'ajacied' también gusten algunos futbolistas culés.

La gran prioridad del Barça en el mercado de fichajes del verano que viene será el delantero centro, pero Deco y Flick también creen que sería interesante fichar a un extremo. Especialmente si la entidad catalana no ejecuta la opción de compra por Marcus Rashford de 30 'kilos' y el propio Roony Bardghji, tal como dejó entrever el técnico alemán, pide salir cedido en busca de los minutos y las oportunidades que esta campaña no ha tenido.