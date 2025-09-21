El Barça está obligado a responder al Real Madrid

Tras golear al Valencia y lograr una excelente victoria en Newcastle en el primer partido de la primera fase de la Champions, el Barça ha recuperado las sensaciones de la pasada temporada, en la que fue uno de los mejores equipos de Europa y ganó el triplete nacional: Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Esta noche ante el Getafe, en el segundo partido consecutivo en el Johan Cruyff y, probablemente el último, los de Hansi Flick están obligados a mantener el buen nivel y ganar los tres puntos.

Debe el Barça ganar para responder al Real Madrid, que sigue con su racha triunfal en la Liga. No realizan los de Xabi Alonso un juego espectacular, pero les basta con su pegada para ir sumando triunfos y puntos. Cinco victorias en cinco jornadas en la Liga. La de ayer contra un Espanyol que llegaba con ambición al Santiago Bernabéu tras su buen inicio de campeonato, pero que sucumbió a dos trallazos desde la distancia de Militao y Mbappé. El francés suma ya cinco goles en esta Liga y es ya el líder de un equipo en el que Vinicius volvió a la titularidad, aunque el brasileño sigue en un estado de forma muy bajo.

El Barça está obligado a dar respuesta para seguir la estela de los blancos y no ceder más terreno después de haber perdido dos puntos en los primeros cuatro partidos por el empate en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Deberá hacerlo ante un Getafe que, de la mano de Pepe Bordalás, está protagonizando un gran arranque de temporada. Atados de pies y manos por el ‘fair play’ financiero de LaLiga, los madrileños tuvieron muchos problemas para cerrar la plantilla, pero jugando a su manera, han sumado nueve puntos en los cuatro primeros partidos. Cayeron en Mestalla contra el Valencia, pero han ganado dos partidos como visitantes (Celta y Sevilla) y el único que han jugado en el Coliseum Alfonso Pérez (Oviedo).

Flick seguirá sin poder contar con Lamine Yamal. El de Rocafonda se ha perdido los dos partidos que ha jugado el Barça tras volver lesionado del parón de selecciones. Se perderá el tercero y habrá que ver lo que pasa con el desplazamiento a Oviedo del próximo jueves. Su ausencia, de todos modos, no la ha notado el Barça de momento, como sí pasó el pasado curso. Dos victorias con ocho goles a favor y solo uno en contra, el que le marcó el Newcastle en el descuento en la Champions.

No es Lamine el único jugador con el que no puede contar Flick. Siguen de baja Balde y Gavi, además de Ter Stegen, mientras Cubarsí llega al partido con molestias y lo más lógico será que empiece el partido desde el banquillo de un Johan Cruyff que se le da bien al primer equipo.

Han jugado los de Flick dos partidos esta temporada y los dos acabaron con goleada. Disputaron el Trofeu Joan Gamper y endosaron un contundente 5-0 al equipo que entrena Cesc Fàbregas. El pasado domingo, ante la imposibilidad de jugar ni en el Spotify Camp Nou ni en el Olímpc Lluís Companys, repitieron en el Johan Cruyff con nueva goleada (6-0) contra el Valencia.

Las buenas sensaciones y el buen juego de la última semana, sumados al fortín en el que ha convertido el primer equipo el habitual terreno de juego del filial, deben dar otra victoria para seguir en la pugna con el Madrid.