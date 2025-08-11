El Barça ya tiene nuevo director de fichajes

El Barça ya ha llegado a un acuerdo total con Joao Amaral para que sea el nuevo director del área de captación de jugadores. El exdirector deportivo del Rio Ave, muy cercano al director deportivo, Deco, ya ha firmado con el club blaugrana y su incorporación es de carácter inmediato, tal y como explica Fabrizio Romano. SPORT avanzó su incorporación durante el mes de julio al captar su reunión decisiva con Deco en la ciudad deportiva blaugrana con el portugués. Su gran objetivo es cazar talento joven para avanzarse en el mercado y ayudará a Deco en la toma de decisiones tanto del primer equipo como del filial blaugrana.

Joao Amaral, de 38 años, ha desempeñado esta última temporada la función de director técnico del Rio Ave SAD, en su país donde se encargaba de la coordinación y la gestión de todo el departamento de fútbol, así como la detección de talento.

Anteriormente había formado parte del equipo de colaboradores estables de D20, la agencia de representación e intermediación de Deco, que cerró sus puertas cuando el luso-brasileño aceptó la oferta de Joan Laporta para liderar la estructura deportiva del Barça.

El propio Amaral ya había comunicado al Rio Ave SAD a principios de verano, que aceptaba la oferta del Barça y que se desvinculaba de sus funciones. En estas últimas semanas ha activado su traslado a Barcelona y ha comenzado a elaborar informes aunque la oficialidad llegará esta misma semana.

El ejecutivo portugués ya había llegado a un acuerdo salarial con el club blaugrana a la espera de firmar los documentos. Todo estaba pactado. Incluso ya ha entrado en contacto con varios integrantes del equipo que coordinará avanzando su desembarque. Será oficializado por el Barça en estos próximos días.

Deco se ha decantado por una figura profesional joven y conocida por él, en la cual deposita su plena confianza, teniendo en cuento que deberá trabajar conjuntamente, y codo a codo, a diario en la Ciutat Esportiva.