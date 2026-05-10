El Barça, a noquear al Madrid en el 'ring' del Clásico

Inicio de temporada. Clásica encuesta de pronósticos y deseos entre la afición. ¿Cómo quiere que el Barça se proclame campeón de Liga? A) Cuanto antes. B) En la última jornada. C) Ganando el clásico en un Spotify Camp Nou lleno. Sin lugar a dudas, la escogida de forma mayoritaria sería esta última.

El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick / Valentí Enrich

Tener la posibilidad de levantar el título de forma matemática contra el eterno rival es algo único. Histórico. Y muy goloso. Y eso es lo que se ha ganado el cuadro de Hansi Flick cuando aún quedan cuatro jornadas por jugarse.

El campeonato del Barça ha sido, hasta ahora, para enmarcar. Superioridad muy manifiesta, posibilidad de llegar a la cifra de los 100 puntos. Y ya la guinda sería plantarse esta noche en el curso del estreno del nuevo templo azulgrana, ganar al Real Madrid y luego recrearse con la gente en el Estadi.

A por una noche memorable

El club azulgrana, de hecho, tiene preparado un dispositivo por si eso sucediera y que sea una noche memorable. Quizás la primera noche para la historia del remodelado coliseo. Pero ni Flick ni el vestuario quieren oír lo más mínimo nada de celebraciones ni relajarse porque saben que este Madrid, pese a que pueda parecer medio muerto, tiene talento para amargar el alirón.

Polvorín

Y hablando del conjunto blanco, para resumir el momento en el que llega, tanto deportivo como institucional, necesitaríamos varios fascículos. El ambiente en Valdebebas esta semana ha sido irrespirable. Dos discusiones fortísimas entre Fede Valverde y Tchouaméni, la segunda terminó con el uruguayo en el hospital e inhabilitado para jugar el clásico de esta noche.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, durante la rueda de prensa previa al clásico. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Un despropósito absoluto de comunicados, de filtraciones y una imagen, la de la entidad comandada por Florentino Pérez, que ha quedado por los suelos. Sin sanción deportiva para los dos implicados (sí económica), el galo estará en el roster de Álvaro Arbeloa. Como hemos mencionado, no ha viajado el charrúa, que deberá estar dos semanas en casa reposando.

Fede Valverde, jugador del Real Madrid. / DPA vía Europa Press

Tampoco será de la partida (de inicio por lo menos) un Kylian Mbappé que lleva una ‘tournée’ mediática los últimos días de vértigo. Más presente en los rotativos del corazón que llenando titulares con sus fechorías sobre el verde. Y claramente pensando en el Mundial ya.

Mourinho planea en el ambiente

Sí estará (y de forma muy alargada) la sombra de José Mourinho. Álvaro Arbeloa, completamente sobrepasado por todo lo que ha sucedido las últimas semanas, no seguirá al frente de la nave blanca. Y todo apunta a que el elegido será el portugués.

Un viejo rockero con mano dura con los egos para intentar reconducir el desaguisado. Florentino tira de nostalgia, desesperado por no dar con la tecla para encajar a todas sus estrellas. Pese a todas estas ‘inclemencias’, los blancos pisarán el césped del nuevo Spotify Camp Nou por primera vez con la misión de amargar la proclamación del título de Liga y alargarlo una semana más.

Focalizados

Como decíamos, Flick ha querido aislar a los suyos de todo ese ruido alrededor del rival, de la posibilidad del alirón. Y dar un tinte más de ‘normalidad’ al encuentro. Siendo todo lo ‘mundano’ que puede ser un clásico, claro. El vestuario ha cerrado filas, quiere que sea esta noche sí o sí el alirón. Es una oportunidad buenísima. Histórica. Quién sabe si la volverán a vivir.

Gavi: "Un Clásico se vive mucho ya desde las categorías inferiores" / FC BARCELONA

El hecho de que la mayor parte del grupo sea tan culé y lo lleve mamando desde hace tantos años no añade sino más motivación y más picante al contexto. Con todo el grupo disponible y solo Lamine Yamal de baja. Con dudas, sobre todo, en la línea de ataque. Rashford o Roony por la derecha. Lewy o Ferran arriba. Frenkie o Gavi en la medular. Atrás, Cancelo está firmemente por delante de Balde. Sean quienes sean, la gloria les espera.